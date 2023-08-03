Тактика аналитиков из Пентагона не сработала

Первые два месяца наступательной операции Украины подходят к концу. В Пентагоне ещё недавно утверждали, что ВСУ были тщательно подготовлены и оснащены современным американским вооружением при активной поддержке США и НАТО. Вот только подразделения, получившие огромное количество оружия и бронетехники, так и не смогли продемонстрировать значительных успехов на поле боя. Минные поля и ударные вертолёты не оставили украинской армии шансов, а журналисты The New York Times отмечают, что два месяца контрнаступления стали настоящим вызовом для ВСУ. Американская пресса регулярно берёт интервью у бойцов на передовой, сталкиваясь с суровой реальностью, ведь украинские военнослужащие находятся в сложных условиях (о чём можно почитать по ссылке).

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Информация, основанная на заявлениях американских чиновников и независимых аналитиков, указывает на то, что украинские бригады, прошедшие обучение на Западе, сейчас пытаются изменить ход событий на поле боя. Для этого украинское командование решило пересмотреть свою тактику и сосредоточиться на атаках артиллерией и ракетами большой дальности вместо пробивания минных полей. Кроме того, войска перебрасываются на юг страны, и вторая волна подготовленных Западом сил предпринимает серию мелкомасштабных атак для прорыва российской обороны. В Украине констатируют, что результаты западной подготовки оказались неоднозначными, а прошедшие обучение под руководство инструкторов НАТО бойцы ВСУ не способны переломить ход наступательной операции.

В The New York Times полагают, что изменение тактики со стороны украинского командования стало чётким сигналом того, что надежды американских элит не оправдались. В результате уже в правительстве США возникают серьёзные вопросы о качестве и результативности западной подготовки, а также о том, насколько успешно были потрачены десятки миллиардов долларов, выделенных администрацией Байдена, чтобы сделать украинские силы боеспособными на уровне стандартов Североатлантического альянса. Многие аналитики сомневаются в том, что вторая волна подготовленных Западом сил, которая предпринимает новую серию атак, сможет прорвать российскую оборону. Стратегия атак небольшими подразделениями может привести к ещё большим потерям при близких к нулевым успехам. Одновременно с этим аналитики отмечают, что у ВСУ осталось не так много времени, ведь осенью пойдут дожди, а значит наступление придётся свернуть до лучших времён, если такие времена ещё наступят.