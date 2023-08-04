Судя по всему, CV9040C имеет мало общего с тем ореолом славы, который вокруг неё намеренно создаётся

В рамках СВО российские инженеры получили доступ к большому количество техники и другим вооружениям стран НАТО. Перечислять всё это мы не будем, напомнив лишь о том, что даже противоядие было найдено даже против передовых HIMARS и Storm Shadow. Изучаются танки Leopard 2, бронированные машины Bradley и Leopard 2, ну а вишенкой на торте стала недавно захваченная шведская БМП CV9040C (часто фигурирующая под названием Stridsfordon 90). Предполагается, что машина позволит российским инженерам разобраться в тонкостях ведения боевых действий стран НАТО, а используемые там технологии пойдут на пользу отечественной военной промышленности. Именно такое мнение в ходе посещения передового командного пункта военной группировки «Центр» высказал глава Министерства обороны РФ.

реклама

Шойгу прибыл в район размещения стратегической базы, где был ознакомлен с отчётом генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командующего группировкой, а также заслушал других высокопоставленных офицеров штаба. Шойгу получил информацию о текущей обстановке в рамках специальной военной операции операций, о ходе выполнения тактических задач российскими войсками, а также о действиях противника в рамках контрнаступления. Кроме того, российское военное ведомство уточнило, что министру был представлен захваченный шведский БМП CV-90.

По словам Мордвичева, украинские военные бросили этот бронетранспортёр после того, как он получил повреждения в результате попадания из РПГ-7. Также командующий группировкой «Центр» отметил, что передача Киеву данных БМП от Швеции прошла без соответствующих инструментов и запасных частей, что делает оперативный ремонт проблематичным. Генерал-лейтенант добавил, что шведский БМП CV-90, принятый на вооружение в 1993 году, обладает серьёзными недостатками. Он подчеркнул, что у него низкая выживаемость из-за большой высоты силуэта. Также БМП не имеет управляемого вооружения, а его огневая мощность (40-мм нарезная пушка «Бофорс» L70) сильно ограничена. Генерал отмечает, что стрельба ведётся с использованием трёх магазинов по 8 снарядов, после чего требуется минута на перезарядку.

Во время своего визита к передовому командному пункту военной группировки «Центр», Шойгу поблагодарил присутствующих за успехи российских войск в рамках Красно-Лиманского наступления, высоко оценив профессионализм и тактические достижения бойцов. Он также подчеркнул важность использования предупредительных артиллерийских и авиационных ударов по противнику, с целью минимизации рисков для жизни солдат. Что любопытно, ещё недавно шведская БМП CV9040C считалась одной из самых продвинутых на планете. Удивительно, но когда с техникой стран НАТО знакомятся российские инженеры, то выясняется, что подобные системы вооружения имеют значительные недостатки. При этом страны Запада делают вид, что всего этого не замечают, покупая друг у друга товар с сомнительными характеристиками.



