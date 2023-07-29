Российские инженеры советуют не недооценивать подобную технику

По данным военкоров, техника НАТО имеет как значительные плюсы, так и известные минусы, поэтому нужно здраво оценивать потенциал подобного вооружения. Все попытки любой из сторон назвать подобные системы самыми лучшими или самыми худшими не имеют под собой никаких оснований. К примеру, американская M777 достаточно долго доставляла проблемы российской армии, но в какой-то момент было найдено решение, позволяющее уничтожать и противодействовать этой 155-мм гаубице. Точно также и с HIMARS. РСЗО американского производства обладает высокой точностью, но сегодня российские ПВО научились сбивать большую часть ракет, а значит процесс изучения подобных типов вооружения идёт.

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Министерство обороны России информирует о том, что за последнее время был получен доступ к значительному количеству современного оружия стран НАТО. Перечислять всё мы не будем, остановившись только на некоторых примерах: ракета Storm Shadow, которая была доставлена прямо с передовой. Броневик Bradley, полностью рабочий вариант которого отняли у ВСУ бойцы одного из российских подразделений. Вчера сообщалось о трофейном колёсном танке AMX-10RC, который Макрон преподносил в качестве оружия прорыва. Ну не обошлось без Leopard 2. Неизвестно, в каком состоянии была машина, доступ к которой получили российские инженеры, но в Минобороны отмечают, что специалисты компании «Высокоточные комплексы» изучили уже шесть типов техники НАТО. Речь идёт именно о современных комплексах, стоящих в настоящее время на вооружении США и других стран военного альянса.

После предварительного изучения захваченной техники НАТО, эксперты пришли к выводу, что образцы обладают приемлемым бронированием, но имеют целый ряд недостатков, о которых на Западе предпочитают помалкивать не только производители, но и покупатели подобной техники. Результаты испытаний пока нельзя назвать окончательными, но некоторые оценки можно сделать уже сегодня. Так, были обнаружены слабые места, связанные с неудовлетворительным распределением бронирования, что можно использовать как явный просчёт, который непростителен для современных боевых условий. Инженеры пришли к выводу, что техника НАТО обладает недостаточной подвижностью и манёвренностью, особенно на сложных и вязких грунтах, что снижает её эффективность. Ещё одной проблемой, стала излишняя сложность конструкции западной техники. Специалисты поясняют, что речь идёт не только о сложности освоения, но и о ремонте, а также обслуживании.

Специалисты отмечают, что ремонтопригодность западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а обслуживание требует больших ресурсов. Для танков нужна отдельная база, а иначе привести в чувства проблемный механизм может быть затруднительно. По мнению экспертов, это связано с особенностями конструкции техники, иногда даже нерациональными. Инженеры заявляют, что исследование трофейной техники продолжается, что позволить лучше понять её характеристики и применить полученные знания в будущих операциях. Но уже сегодня ясно, что лебедь оказался гадким утёнком, ведь недостатки техники НАТО порой перевешивают её достоинства. При этом стоит учитывать, что Украине всё это досталось бесплатно, тогда как обычно подобное оружие стоит в несколько раз дороже российского, но уступает отечественным экземплярам по многим параметрам.