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ВСУ не смогли найти «чудо-оружия», поскольку армия РФ научилась бороться с HIMARS и Storm Shadow
Похоже, секретного ингредиента просто не существует

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За последние полгода США активно накачивали украинскую армию вооружениями. В ход шли не только сотни бронированных машин, но и высокоточные ракеты, которые должны были нанести серьёзный урон российской армии даже в глубоком тылу. В какой-то момент подключилась и Европа, которая передала ВСУ ракеты Storm Shadow. Предполагалось, что вместе с HIMARS и другими типами вооружений всё это позволит украинской армии быстро проломить оборону РФ, опустошая склады в глубоком тылу. По информации издания Army Recognition, российские инженеры смогли выработать эффективные тактики противодействия самым сложным вызовам, а в результате вооружённые силы РФ успешно адаптировались и практически не получают потерь в результате применения указанного выше высокоточного оружия. 

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Особый интерес у аналитиков вызывают поставки франко-британских ракет Storm Shadow для Вооруженных Сил Украины, которые считались надёжным средством для изменения динамики боевых действий в пользу Киева. Ракеты обладают впечатляющими характеристиками, такими как дальность полёта в 250 км, скорость 1000 км/ч и вес боевой части 450 кг. Наведение осуществляется с помощью современных систем, таких как ИНС, GPS и TERROM, а на заключительном этапе полёта применяется ИК-система визуализации DSMAC для точного поражения цели. Тем не менее российские военные нашли эффективные методы смягчения воздействия ракеты Storm Shadow, так же, как они сделали ранее с ракетами HIMARS. Используя средства радиоэлектронной борьбы и передислокацию объектов материально-технического обеспечения и командных пунктов вне радиуса действия ракет, Вооружённые Силы РФ успешно противостоят угрозе Storm Shadow.

Ну а в итоге западные журналисты признают, что Storm Shadow оказывают незначительное воздействие на российские силы с момента начала их использования в середине мая. Ракеты не способны привести к кардинальным изменениям на передовой, что обусловлено как ограниченными поставками вооружения для ВСУ, так и уязвимостью самолётов, использующих эти ракеты. В Army Recognition констатируют, что не существует универсального чудо-оружия, которое может изменить ход событий на поле боя и перевернуть ситуацию в пользу одной из сторон. Подобные технологии могут иметь определённое значение, но без комплексного подхода и адаптации к новым вызовам, они не способны гарантировать решающее превосходство в бою. Оценивая опыт применения ракет HIMARS и Storm Shadow, эксперты считают, что ключ к успеху лежит в совершенствовании и разнообразии средств вооружения и тактик боевых действий, а не в поиске единственного чудо-оружия.

При этом стоит помнить, что ранее российские инженеры уже получили в своё распоряжение ракеты HIMARS и Storm Shadow. Не исключено, что некоторые выводы о противодействии подобным типам вооружений были сделаны за счёт глубокого изучения уязвимостей, позволяющих купировать угрозы высокоточного оружия НАТО.

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#аналитика #сво #военные технологии #storm shadow #himars
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