Одна из самых продвинутых МБП на планете уже в руках российских инженеров

По данным Oryx, за последние два месяца Россия получила доступ к нескольким комплексам НАТО, стоящих на вооружении альянса. При этом всё это уже изучается специалистами Минобороны, а западные эксперты называют несколько наиболее язвимых для стран НАТО боевых единиц, ставших военными трофеями. Прежде всего это немецкий ОБТ Leopard 2, а также лёгкий колёсный танк AMX-10 RC французского производства. Также трофеем стал британский гусеничный бронетранспортёр FV103 Spartan, финский бронетранспортёр Sisu XA-185, два американских тяжёлых противоминных автомобиля International M1224 MaxxPro, два британских тактических бронеавтомобиля Husky TSV, три британских противоминных автомобиля Mastiff Protected Patrol, и шесть американских БМП M113. В целом, это не весь перечень, но эксперты напоминают, что на сайте Oryx публикуют только визуально подтверждённые случаи, тогда как есть и засекреченная информация.

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Не стоит забывать, что степень ценности трофейной техники сильно разнится. Некоторые из них, например FV103 Spartan и Sisu XA-185, были разработаны ещё в 1970-х годах. В то же время Husky TSV является одной из самых современных модификаций, представленных британской армией с 2007 года и базирующихся на американском базовом автомобиле International MXT-MV, вышедшем в 2005 году. Но бывает и так, что в руки российских инженеров попадает действительно ценная добыча. Как стало известно, российские военнослужащие захватили шведскую боевую машину пехоты CV9040C (Stridsfordon 90), которая ранее считалась одной из лучших в своём классе. Эксперты уверяют, что такой ценный трофей представляет большой интерес для российских инженеров, которые получат доступ к передовым технологиям, таким как усовершенствованная броня (включая защиту от мин), система противолазерной защиты, двигатель и 40-мм орудие. Всё это прямо сегодня стоит на вооружении стран НАТО, а значит позволяет оценить реальную обороноспособность потенциального противника.

Напомним, вооружённые силы Украины получили модернизированную версию CV9040C недавно и использовали её в боевых операциях в районе Кременной. По мнению западных экспертов, захват трофейной военной техники ВСУ стал новой тактикой российских разведывательных и штурмовых подразделений. Stridsfordon 90 (CV90) представляет собой наиболее экспортированную бронемашину производства Швеции, разработанную для действий в сложных погодных условиях, таких как болота и снег. Швеция продала более 1300 единиц CV90 различных модификаций в течение почти тридцати лет, включая основные, командно-боевые, противовоздушные и артиллерийские варианты.

При этом ВСУ получили самую прокачанную модификацию CV9040C, обладающую улучшенной противоминной защитой, что позволяет ей выдерживать воздействие всех современных типов боеприпасов и осколков. Дополнительная броня покрывает боковые и передние стороны БМП, а также верхнюю часть, а противоминные пластины обеспечивают защиту задней и нижней частей. Внутренняя конфигурация также была изменена для минимизации повреждений оборудования при взрыве мины. Всё это делает БМП действительно неубиваемой, повышая шансы экипажа на выживание даже в самых сложных условиях. CV90 была впервые использована шведской армией во время так называемой миротворческой миссии в Либерии. В модернизированной версии установлен обновлённый бельгийский пулемёт FN MAG 58 (Kulspruta 58) и 40-мм орудие Bofors L70. Стоит учитывать, что за счёт усиления брони вес БМП увеличился с 23 до 28 тонн, а вместимость снизилась с 9 до 6 солдат.

Согласно изданию Eurasian Times, российские мотострелки специально организовали засаду для перехвата шведской боевой машины CV9040C под Кременной. Для российских инженеров особый интерес представляет микроэлектроника, включая печатные платы системы прицеливания и управления огнём, а также электрооптические прицелы, что позволит эффективнее разрабатывать свои собственные системы и противостоять международным санкциям. Эксперты напоминают, что в военных целях не используются продвинутые технологические процессы, поэтому всё это можно воссоздать, а после использовать против потенциального противника.