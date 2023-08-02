Брест рассказал об остановке в Беларуси и положении дел ЧВК "Вагнер"

Казалось, что после переброски ЧВК «Вагнер» в Беларусь, пресса оставит бойцов в покое, а информационный фон наполнится новыми темами. Очевидно, что было принято решение выслать Пригожина как можно дальше, что должно было успокоить недовольных в Минобороны РФ. Похоже, ничему подобному не суждено случится, поскольку всю прошлую неделю польские власти нагнетали обстановку вокруг «Вагнеровцев». Отдельные политики требуют от США усилить оборону Польши, увеличив контингент, а также постоянно рассказывают о мифических бойцах ЧВК «Вагнер», которые вот-вот прорвутся через границу.

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Вначале там нервничали по поводу того, что «вагнеровцы» захотят пробить Сувалкский коридор. Якобы, 100 бойцов с этой целью даже направились к границе с Польшей. После сообщалось, что «музыканты» устраивают провокации на границе, где поощряют нелегалов, выдавая им лестницы и камни. Всё это после этого становится инструментом для борьбы с польскими пограничниками, ну а виновными в таком безобразии конечно же признаются «вагнеровцы». Вчера в Минобороны Польши и вовсе заявили, что вертолёт ЧВК «Вагнер» вошёл на польскую территорию на целых 3 километра, но отказались предоставить данные фиксации со спутников и соответствующего оборудования по запросу Беларуси. При этом поляки решили направить к границе ещё больше своих солдат, используя надуманный повод для эскалации конфликта. Может показаться, что назревает что-то плохое, но командир ЧВК «Вагнер» с позывным Брест полагает, что всё относительно спокойно.

По словам Бреста, на данный момент все сотрудники частной военной компании, включая инструкторов, нормально разместились и обживаются на гостеприимной территории Беларуси. Места для всех достаточно, а сами инструкторы и опытные бойцы активно занимаются боевой подготовкой с сотрудниками силовых структур в разных районах страны. В настоящее время набор новых сотрудников в ряды компании временно приостановлен, поскольку потери отсутствуют, а команды возвращаться в СВО не было. Также Брест уверяет, что ЧВК «Вагнер» продолжает укреплять свои позиции в Африке. Брест иронично отзывается о реакции Польши на переброску к границе «вагнеровцев». Он отмечает, что сильно переживает за страны Балтии, ведь если вдруг случайно к границе подойдёт один «музыкант», то этим странам придётся сразу же мобилизоваться и приводить в боевую готовность все свои 4 танка.