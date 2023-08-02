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Два вертолёта с бойцами ЧВК «Вагнер» нарушили польскую границу – что произошло на самом деле
В Польше намеренно увеличивают напряжённость на границе

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Тот факт, что Польша стала перевалочным хабом между НАТО и Украиной, уже давно стал реальностью. Техника не только складируется перед отправкой на Донбасс, но и ремонтируется после боевых действий. Войска НАТО проводят в этой стране учения, а правительство Польши то и дело посматривает на западные области Украины. Есть все основания полагать, что там хотят отхватить себе кусок побольше при первой же возможности, вот только в последнее время возможности тают. Так, после переброски ЧВК «Вагнер» в Беларусь не проходит и дня, чтобы в правительстве Польши не разразилась новая истерика. На прошлой неделе там требовали у США доказательства того, что военный альянс придёт на помощь в случае необходимости. После придумали байку о переброске к границе 100 бойцов ЧВК «Вагнер», а дальше начали раскручивать эту тему. 

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Премьер Польши открыто заявлял о том, что «вагнеровцы» помогают нелегалам проникать через границу, поскольку носят с собой лестницы и камни. Кстати, именно эти камни летят потом в польских пограничников. Вчера Лукашенко опроверг все подобные домыслы, но польские элиты не собираются сдаваться, ведь им срочно нужен новый очаг напряжённости. Ближе к ночи в Варшаве заявили, что два белорусских вертолёта нарушили государственную границу и вошли в польское воздушное пространство, пролетев примерно 3 км. Мало того, там утверждают, что внутри находились те самые бойцы ЧВК «Вагнер», которые терроризируют пограничников и всегда носят с собой камни и лестницы. В Варшаве не стали обвинять Беларусь в открытом вторжении, но заявили, что «вагнеровцы» проводили учения вблизи границы и вторглись в неё. Якобы, НАТО уже осведомлено о происходящем и будет принимать срочные меры противодействия. Немного позднее Министерство обороны Республики Беларусь опровергло подобные заявления, добавив, что обвинения Варшавы выглядят скорее как слухи без каких-либо конкретных доказательств. Эксперты предполагают, что такие обвинения могут стать причиной для переброски дополнительных польских вооружённых сил к границам Белоруссии и Украины. Ну а такие действия обязательно приведут к усилению напряжённости на границе, поскольку агрессивная риторика и провокационные манёвры со стороны Варшавы могут привести к серьёзному ухудшению обстановки.

В Польше уже подтвердили, что существенно нарастят группу войск возле границы, ну а всё это похоже на самый примитивный повод для милитаризации. Подобным грешат многие страны, когда требуется подтянуть к границам большие силы. Некоторые аналитики полагают, что есть и более серьёзные опасения. Очевидно, что проект «Украина» терпит крах, поскольку ВСУ не способны пробить оборонительные позиции армии РФ. Многие ждут ответного наступления России, опасаясь его неприятных для Запада последствий. Ну а в итоге следующей целью для военных действий может стать Польша, которая, кстати, является членом НАТО. Что любопытно, польские элиты и сами не против подраться с русскими. Будем надеяться, что 15 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» всё же охладят пыл наследников Речи Посполитой, мечтающих вернуть былую силу канувшей в лету стране. Ниже вы можете почитать официальный ответ Министерства обороны Беларуси относительно указанного выше инцидента. 

Заявления о нарушении границы Польши белорусскими военными вертолётами Ми-24 и Ми-8 категорически отвергаются и рассматриваются как провокация польским военно-политическим руководством. Обвинения являются надуманными и служат лишь предлогом для увеличения военного контингента польских сил у белорусской границы. Утром 1 августа оперативное командование вооружённых сил Польши успокоило население, заявив, что их радары не зафиксировали нарушения государственной границы. Однако, к вечеру, вероятно, под давлением своих иностранных союзников, польские власти изменили свою позицию и сообщили, что нарушение границы произошло на низкой высоте, что якобы помешало обнаружению радиолокационными системами. Министерство обороны Республики Беларусь подчёркивает, что сообщение, не подтверждённое объективными данными или контролем Польши, рассматривается как недостоверное, и сделано в стиле «одна бабка сказала». Официальные представители МО Беларуси утверждают, что вертолёты Ми-24 и Ми-8 не нарушали воздушное пространство Польши. 

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#чвк вагнер #чвк вагнера #чвк вагнер польша
Источник: t.me
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