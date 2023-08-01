Несмотря на то, что такая технология считается устаревшей, она всё ещё активно применяется в производстве большего числа электроники на рынке

США так долго рассказывали всем о собственной исключительности, что в итоге и сами поверили в подобные сказки. В итоге американские элиты считают, что США должны иметь самую сильную экономику, армию и быть наиболее технологически развитой страной на планете. И всё бы ничего, но всегда найдутся конкуренты, которые не готовы играть на вторых ролях. Разбираться в экономике и армии мы сегодня не будем, сосредоточившись на технологическом секторе. Напомним, американские элиты выражают всё большее беспокойство по поводу стремительного развития Китая в сфере производства полупроводников, и уже обсуждают новые стратегии для сдерживания роста Поднебесной. Ранее Байден, предпринял шаги по ужесточению контроля над возможностями Китая производить чипы по наиболее совершенным технологическим процессам, поскольку именно эти технологии сегодня становятся частью решений для разработки моделей искусственного интеллекта.

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В качестве ответных мер правительство Китая инвестировало значительные средства в строительство заводов для производства чипов как по считающимся устаревшими, так и новыми технологическими процессами. Похоже, в Белом доме решили не останавливаться на достигнутом, рассуждая о необходимости дальнейшего сдерживания китайцев. Так, министр торговли США заявила об опасностях, исходящих от Китая, в рамках дискуссии в Американском институте предпринимательства. Джина Раймондо подчеркнула, что суммы, вкладываемые Китаем в субсидирование производства чипов, требуют ответных мер и срочных консультаций с союзниками для разработки стратегии предотвращения экспансии китайской высокотехнологичной продукции на мировые рынки.

Представитель администрации Байдена сообщил, что точные меры ещё не определены, информация продолжает собираться, а значит рассматриваются все варианты действий. Официальные представители Совета национальной безопасности США и Еврокомиссии отказались давать комментарии на данном этапе. Напомним, в настоящее время самые передовые полупроводники производятся с использованием 3-нм технологического процесса. К устаревшим чипам относятся те, что изготовлены с использованием оборудования 28-нм и выше, что соответствует технологиям, представленным более десяти лет назад. В Китае не сдвинулись дальше создания полупроводников по 7-нм техпроцессу, но даже в этом случае речь идёт только об инженерных вариантах. Предполагается, что значительные инвестиции позволят сократить отставание от Тайваня до минимума уже к 2030 году. Пока же развёртывание устаревших полупроводниковых мощностей позволит расширить присутствие производителей из Поднебесной в сфере умной электроники, где не требуются передовые технологические процессы.

Как результат в ЕС и США выразили обеспокоенность стремлением Китая доминировать на рынке полупроводников. Западные элиты опасаются, что в будущем китайские компании могут затопить мировые рынки устаревшими чипами, вытеснив иностранных конкурентов, как это уже произошло в производстве солнечных панелей. США и Европа пытаются развивать собственное производство чипов, чтобы снизить свою зависимость от поставок из Азии. Государственные органы выделяют финансовую поддержку местным заводам, включая выделение 52 миллиардов долларов по инициативе администрации Байдена под названием CHIPS и Закон о науке. Вот только местные производители могут быть не готовы инвестировать в проекты, конкурирующие с китайскими заводами, получающими значительные субсидии. Поэтому администрация Байдена и её союзники активно подталкивают западные компании вкладываться в такие проекты. Эксперты признают, что ограничения, введённые в октябре прошлого года, замедлили развитие передовых технологий производства микросхем в Китае. Несмотря на это Китай почти не потерял способность выпускать чипы по технологии старше 14 нанометров. В ответ на агрессивные действия США, китайские компании активно строят новые заводы, обходя по скорости другие страны. Прогнозы торговой группы SEMI говорят о строительстве 26 заводов, использующих пластины диаметром 200 и 300 мм к 2026 году, тогда как в США будет создано 16 фабрик.