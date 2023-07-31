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Роберт Кеннеди открыто обвинил ЦРУ в убийстве его дяди отца и потребовал обнародовать правду
Кандидат в президенты решительно настроен добиться правды

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Убийство президента Джона Кеннеди десятилетиями привлекало внимание журналистов и любителей сенсаций. То и дело СМИ находят доказательства причастия к делу американских спецслужб, но никогда обвинения не доходят до суда. Похоже, впервые за долгое время могут произойти резонансные изменения, ведь недавно Роберт Кеннеди открыто озвучил обвинения в адрес правительства США. По данным кандидата в президенты, комиссия Уоррена, которой руководил глава ЦРУ Алан Даллес, пришла к выводу, что убийство было совершено одиночным стрелком Ли Харви Освальдом. Позднее специальный комитет палаты представителей конгресса провёл более тщательное расследование и пришёл к выводу о возможном заговоре и причастности ЦРУ к убийству президента.

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По мнению Роберт Кеннеди, он не считает, что может стать мишенью, но не исключает опасности для своей жизни. В интервью для Fox News он поднял важный вопрос о гибели своего дяди и выразил недоумение и недовольство тем, что ЦРУ отказывается раскрыть 5000 документов, которые касаются данного дела. Кеннеди отметил, что даже спустя десятилетия после трагических событий многие американцы, включая членов его семьи, всё ещё стремятся узнать правду о произошедшем. В своих заявлениях он обратил внимание на то, что американское правительство обязано рассекретить все документы в соответствии с законом, который требует публикации записей об убийстве Джона Кеннеди уже десять лет назад. Роберт Кеннеди напомнил, что Байден и Трамп ранее обещали рассказать правду об убийстве президента США, но по непонятным причинам отказались обнародовать важные документы. 

Роберт Кеннеди заявил, что трагические события оказали глубокое влияние на его жизнь и карьеру, ведь погиб не только его дядя, но и отец. Помимо вопросов, связанных с убийством президента США, Роберт Кеннеди обратил внимание на свою текущую политическую позицию и невероятные риски, которые сопутствуют его участию в президентской гонке. Он отметил, что любой кандидат на президентский пост, особенно тот, кто появляется на канале Fox News, становится мишенью. Тем не менее, он подчеркнул, что опасности не должны устрашать тех, кто стремится раскрыть правду и продолжает идти по пути к политическому просветлению и переменам.

Напомним, Роберт Кеннеди находится в лагере Демократов и в настоящее время считается одним из фаворитов президентского гонки. Это не значит, что он занимает лидирующие позиции, но всё может круто измениться, ведь Демократам нужен будет единый кандидат, который сможет противостоять Трампу. Не исключено, что именно Роберт Кеннеди станет компромиссным вариантом, который объединит противоборствующие стороны внутри партии. При этом взгляды Роберт Кеннеди по сравнению с действующей командой Байдена можно назвать радикальными. Он отказывается поддерживать украинское правительство, обвиняет власти США в развязывании конфликтов во многих странах и требует сокращения военного бюджета. Сам он считает, что пора начать решать внутренние проблемы, сосредоточившись на экономике и повышении уровня жизни рядовых американцев. Одно лишь обвинение в адрес ЦРУ из уст Роберта Кеннеди ничего не означает, но как потенциальный кандидат в президенты политик имеет все шансы получить ответы на интересующие его вопросы. Судя по всему, он добивается именно обнародования всех фактов, о чём и заявил в студии Fox News. 

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#сша #политика #президентская гонка в сша
Источник: youtube.com
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