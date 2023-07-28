Попытки эвакуации приводят к дополнительным потерям

Вчера представители американской прессы заявили о том, что Зеленский принял решение перейти к очередной фазе контрнаступления на Запорожском направлении. Ранее ходили слухи о том, что украинское командование хочет использовать пересохшее русло Днепра для переброски войск на левый берег, но пока подобная информация не находит своего подтверждения. Наступление началось в районе Работино, где в ходе 10-часовой атаки ВСУ потеряли свыше 250 человек и до 30 единиц бронетехники. По наступающим колоннам били российские танки, артиллерия и авиация при поддержке вертолётов Ка-52, которые ночью наносили удары по пытающейся прорвать минные поля технике. При этом военкоры утверждают, что это только начало, ведь активизация заметна на всей линии соприкосновения.

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Неясно, где будет нанесён главный удар, хотя в прессе всё чаще пишут о том, что ВСУ вступают в бой небольшими группами с минимальной поддержкой бронетехники. Якобы, танки берегут, тогда как мобилизационные мероприятия позволяют не жалеть людской ресурс. Казалось бы, повреждённую технику должны как можно скорее выводить из-под обстрела, но в сети курсируют совершенно другие сведения. Военкоры описывают ситуацию следующим образом. Представьте себе, что колонна из нескольких танков и броневиков была подбита. Повреждения техники кажутся украинцам незначительными, а командование настаивает на эвакуации. Выбора у обычных бойцов особенно нет, поэтому приходится ночью подгонять к бронетехнике специальные машины, которые должны увезти с поля боя американские M2 Bradley и немецкие Leopard 2. Кажется, что процедура несложная, вот только военкоры отмечают, что подобные попытки приводят к дополнительным потерям.

В качестве примера приводится, недавняя попытка эвакуации танка Leopard 2 на севере от населённого пункта Работино. Под покровом тьмы к немецкой кошке подобрались сразу две ремонтно-эвакуационные команд ВСУ. Первая использовала советский танк Т-64, тогда как вторая прошла специальную подготовку в Нидерландах и имела в распоряжении технику НАТО. Сообщается, что российский беспилотник зафиксировал передвижения, а в результате обе команды вместе с эвакуационной техникой были уничтожены. Отмечается, что ситуация становится всё более сложной, ведь во время двухдневных попыток штурма в направлении Работино украинские вооружённые силы уже потеряли значительное количество техники. Отмечается, что большая часть этой потери состояла из боевых машин, которые входили в резервные бригады, переброшенные на Ореховское направление. В результате десятки бронированных машин находятся под открытым небом неделями, но не могут быть эвакуированы. При этом есть вопросы к российским силам, которые не уничтожают подобную технику полностью. Некоторые военкоры пишут, что таким образом происходит заманивание ВСУ в ловушку, но в это слабо верится.