По словам Пригожина, планируется расширение контингента и увеличение проектов

Несмотря на то, что в последний месяц идёт активная переброска подразделений ЧВК «Вагнер» в Беларусь, пресса постоянно поднимает тему присутствия «музыкантов» в Африке. После событий 24 июня ходили слухи, что «вагнеровцев» попросят на выход, но даже спустя месяц точной информации на этот счёт нет. Известно, что контрактники Минобороны РФ заменили ЧВК «Вагнер» в Сирии, а вот по Африке ходили самые разные слухи. Похоже, спустя месяц молчания дать комментарии и прояснить некоторые домыслы решил сам Пригожин.

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Бизнесмен отметил, что ЧВК «Вагнер» стремится к постоянному росту и готова расширять свои возможности. Все обязательства компании соблюдаются и будут исполнены независимо от обстоятельств. Пригожин подтвердил, что ни одно из обещаний, данное ранее им самим или его представителями, не будет нарушено. В настоящее время ЧВК «Вагнер» нацелена на укрепление взаимоотношений с африканскими странами. В рядах компании насчитывается большое количество опытных бойцов, которые успешно справлялись с различными вызовами, включая борьбу с терроризмом и бандформированиями.

В Центральной Африке недавно была осуществлена плановая ротация, которая состоялась прямо перед референдумом. За счёт этого в страну прибыли новые силы, а правительство ЦАР может быть уверено, что никакие террористы не смогут причинить вред нашему населению. «Вагнеровцы» удерживают ситуацию под полным контролем и не допустят вмешательства со стороны других сил, заинтересованных в дестабилизации. Пригожин сообщил, что слухи о сокращении контингента – это не более чем дезинформация, распространяемая враждебными государствами через СМИ. Все операции ЧВК «Вагнер» проводятся в соответствии с планом, и действия всегда согласованы с интересами государств, в которых находится миссия. При этом сам Пригожин уверяет, что в первую очередь руководствуется интересами России, пытаясь сделать всё возможное, чтобы наладить дружественные отношения между странами.

Напомним, недавно спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с махновщиной и категорически против любого особого статуса в России для частных военных компаний. Отмечается, что право на применение силовых действий должно быть только в руках Минобороны, тогда как В. Путин и вовсе отметил, что ЧВК «Вагнер» как бы не существует. Неясно, когда подобные компании вообще получат хоть какой-то статус, ну а пока информационное поле терзают слухи о том, что Пригожин прикарманил себе деньги, которые причитались раненым бойцам. Об этом заявил известный военкор Поддубный. Представители ЧВК «Вагнер» опровергли подобные слухи, назвав их домыслами. Ну а командир подразделения и вовсе отметил, что Пригожин продал часть активов в Африке, поскольку нужно было закрыть обязательства перед бойцами. Сложно сказать, кто на этот раз говорит правду, ну а больше узнать на эту тему вы можете по ссылке.