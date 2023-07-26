Пост вышел в ответ на обвинения Пригожина со стороны военкора Поддубного

Вчера Поддубный опубликовал крайне агрессивный пост о Пригожине, упрекая основателя ЧВК «Вагнер» в подлости и лжи, а также присвоении государственных денег, которые выделялись Минобороны РФ. По его словам, бойцы обратились за помощью, так как не получили полные выплаты от компании Пригожина, а также не были обеспечены необходимыми средствами на лечение и реабилитацию. Поддубный заявил, что факты нарушения обязательств произошли ещё до предполагаемой попытки военного переворота. В тот же день последовали комментарии от одного из бойцов, ну а сегодня командир ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что происходит на самом деле.

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По его словам, заявления о попытке военного переворота – это серьёзное уголовное преступление. Вот только квалифицировать таким образом «Марш справедливости» нет никаких оснований, а на государственном уровне преследование Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер» не ведётся. Командир рассказывает о том, как его знакомый протезист в начале июля общался «вагнеровцами», которые получают обеспечение за счёт компании Пригожина. Оказалось, что они даже не вникают в процесс лечения и реабилитации, потому что всё это за них делают кураторы, а бизнесмен обеспечивает всем необходимым. Поддубный говорит об источниках в белгородских госпиталях, но он не упоминает, что ему звонят из специальных подразделений МО, которые не находятся на обеспечении ЧВК «Вагнер». Не исключено, что ранее бойцы и были «вагнеровцами», но после подписали контракты с Минобороны РФ. При этом сам военкор старательно избегает встречи с Пригожиным.

Командир ЧВК «Вагнер» признаёт, что проколы могут случаться, но важно различать случайные ошибки и умышленный отказ от обеспечения бойцов всем необходимым. Вот только сам Поддубный рассказывает, что в ЧВК «Вагнер» проблема с лечением намного серьёзнее, чем в других структурах. Командир констатирует, что разговоры по поводу «Марша справедливости» разделили общественность на два лагеря. Некоторые люди поддерживают участников марша, считая его акцией защиты прав российских граждан и бойцов, которые, по их мнению, заслуживают лучшего отношения от государства. Другие считают, что мероприятие спланированным и имело политический подтекст.

По поводу госучастия в протезировании и лечении бойцов, командир ЧВК «Вагнер» отмечает, что все ветераны и участники боевых действий имеют право на бесплатное протезирование и лечение в рамках стандартов ОМС. На бумаге это может звучать хорошо, но реальность может быть сложнее, особенно когда речь идёт о большом количестве людей и ограниченных ресурсах. Важно найти оптимальное решение, которое обеспечит всем бойцам и ветеранам необходимую помощь и поддержку. Командир уверяет, что лечение не зависит от статуса, а в целом действующие структуры обеспечивают равные права. Что до Поддубного, то пост слишком эмоциональный, поскольку сам военкор не желает вникать в ситуацию, пытаясь заработать очки на хайповой теме.