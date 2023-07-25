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Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
Всё просто, ведь политик уверена в том, что право на силовые действия должно находиться только в руках государства

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Не так давно один из командиров ЧВК «Вагнер» поделился планом, который был составлен Пригожиным и Суровикиным ещё до начала Бахмутской мясорубки. Предполагалось усилить группировку за счёт сотни тысяч бывших заключённых, а после наращивать ударную силу при помощи наступления на нескольких направлениях. Вначале требовалось взять Соледар, после Бахмут, одновременно наступая на Северск. После перехода всех городов под контроль РФ, бойцы ЧВК «Вагнер» должны были двинуться на Краматорск и Славянск. Поскольку никаких крупных опорных пунктов дальше у ВСУ нет, то оборона должна была треснуть, что привело бы к победе России в СВО.

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Гадать сегодня о том, могло ли так быть или нет, бесполезно, ведь правительство России увидело в нарастающей мощи ЧВК «Вагнер» опасность существования самого государства. Вначале Пригожину запретили набирать заключённых, после посадили на снарядную диету, а в итоге вынудили подписать контракт с Минобороны, после чего частная военная компания потеряла бы независимость, а команды с этого времени отдавались бы только из единого центра. Чем всё это закончилось, вы знаете и без нас, а многие эксперты отмечают, что опасения российского руководства были небезосновательными. ЧВК «Вагнер» отпустили в Беларусь, а Пригожину простили мятеж и гибель лётчиков, которые погибли во время марша на Москву. Со временем события 24 июня станут забываться, но правительство России уже сделало нужные выводы, в чём можно убедиться, если послушать спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко.

В рамках пресс-конференции она поделилась своим мнением относительно статуса ЧВК в России. Напомним, за последние недели мы слышали множество предложений по регулированию статуса частных военных компаний, действующих на территории РФ. Политики активно обсуждали возможность создания соответствующей законодательной базы. Вот только сама Матвиенко выступила против подобной инициативы. Отвечая на вопросы журналистов, связанных с тематикой ЧВК «Вагнер», сенатор заявила, что законы, регулирующие деятельность ЧВК, не требуются и в Совете Федерации нет никто не занимается написанием подобных законопроектов.

Матвиенко подчёркивает, что в России уже существует множество казацких и других добровольческих отрядов, которые с гордостью защищают свою Родину, действуя исключительно под руководством Министерства обороны РФ, что гарантирует единство в российских вооружённых силах. Что до частных военных компаний, то они не должны получить никакого «особого» статуса, а сама Матвиенко сравнивает подобные формирования с «махновщиной». Поясним, сегодня ЧВК «Вагнер» напрямую не подчинены ни Министерству обороны РФ, ни Министерству обороны Беларуси. Да, «вагнеровцы» выполняют те или иные задачи, которые поставлены военным ведомством, но делают они это только потому, что хотят, а планирование операций и вовсе осуществляется лишь при частичном участии оборонных ведомств.

Многие полагают, что право на применение силы должно быть дано только государству, поэтому пусть и имеющие благие цели «вагнеровцы» ведут себя слишком свободно и в целом представляют угрозу существования государства, поскольку налицо все признаки двоевластия, когда частное лицо может ставить себя выше правительства страны и президента. Спикер добавила, что если законопроекты о регулировании частных военных компаний будут предложены со стороны нижней палаты российского парламента, то Совет Федерации все же готов их рассмотреть. Но заниматься подобные законопроектами представители Совета Федерации не планируют. Напомним, в одном из недавних интервью В. Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» находится вне закона в России, поскольку подобное формирование действует вне правового поля. Фактически, «вагнеровцев» не существует, поэтому требуется решить данную проблему, а значит закон о статусе военных компаний в России всё же будет принят. А вот действовать за пределами России подобные компании могут весьма успешно, ведь там они ограничены законами того или иного государства, где решают поставленные задачи.

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Источник: topwar.ru
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