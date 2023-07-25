Известный военкор пишет, что множество тяжело раненых бойцов не получают выплат и должны проходить лечение за свой счёт

Сегодня известный военкор Поддубный сообщил о том, что к нему лично обращаются бойцы ЧВК «Вагнер», которые получили ранения разной степени тяжести. Военкор пишет, что Пригожин отказался от выплат, которые гарантировались солдатам по контракту, а подобные вещи происходили ещё до попытки мятежа. При этом раненым приходится проходить лечение за свой счёт, а из-за амбиций Пригожина солдаты и вовсе лишены статуса участника боевых действий, который даёт определённые льготы. Почитать заявление вы можете ниже, ну а ответ на подобные слухи поступил незамедлительно.

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По данным начальника медицинской службы ЧВК «Вагнер», всё это чистая ложь, призванная опорочить репутацию Пригожина. Артемий отметил, что совсем недавно Пригожин продал часть своих африканских активов, которые он создавал многие годы. Деньги пошли на выплаты «вагнеровцам», обязательства перед которыми были выполнены в полном объёме. При этом обычно сотрудники ЧВК «Вагнер», которые столкнулись с проблемами, обращаются не к журналистам, а к кураторам и представителям в регионах, а также в колл-центры.

Артемий обращает внимание, что ранее Поддубный никак не комментировал вопрос с рейсами, которые Министерство обороны не предоставляло для транспортировки раненых в медицинский центр в Анапе, что приводило к задержкам реабилитации бойцов этой зимой. Артемий утверждает, что все бойцы всегда получают всю необходимую медицинскую помощь своевременно и в полном объёме. Даже после окончания контракта с компанией, все сотрудники имеют возможность связаться с различными подразделениями для получения помощи. При этом все бойцы обеспечиваются средствами для связи с колл-центрами и получения необходимой специализированной помощи, включая медицинскую.

Судя по всему, военкор имеет в виду, что деньги, которые Министерство обороны выделяло на выплаты «вагнеровцам», Пригожин забрал себе, оставив раненых ни с чем. Как было на самом деле, автор данного материала ответить не может, поэтому делитесь своим мнением на эту тему в комментариях.