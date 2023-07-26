На самом деле истоки лежат ещё глубже, а сегодня мы сталкиваемся с последствиями тех или иных решений

Многие эксперты признают, что десятилетиями политика США основывалась на концепции Джорджа Кеннана, которая была предложена дипломатом ещё в 1946 году. Идея Кеннана заключалась в том, что стратегический подход США в отношении Советского Союза должен базироваться на долгосрочной терпеливости, неизменной решимости и политике сдерживания. Эти принципы стали краеугольным камнем для всех последующих президентских администраций США с 1947 по 1991 год. После распада СССР многие полагали, что миссия НАТО по обеспечению так называемой глобальной коллективной безопасности должна была прийти к завершению. И вот здесь на цену и выходит Джордж Сорос.

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На официальном сайте его фонда можно узнать, что он стоит за поддержкой отдельных лиц и организаций по всему миру. Эти люди сражаются за свободу самовыражения и свободу личности и выступают против тоталитарных обществ, находясь на пути к строительству общества, во главу угла которого ставится справедливость и равенство. Можно предположить, что ещё немного, и на нашей планете наступит настоящее благоденствие, вот только методы у Сороса весьма любопытны. Согласно статье миллиардера под названием «На пути к новому мировому порядку: будущее НАТО», опубликованной в 1993 году его фондом, Сорос предсказал наступление глобальной дестабилизации после распада Советского Союза и выдвинул свою собственную концепцию сдерживания постсоветской России с целью внедрения нового мирового порядка.

Сорос высказал мнение, что США не должны были принимать роль мирового жандарма, а наиболее выгодным решением стало сотрудничество с другими странами, особенно в Восточной Европе. Он предложил объединить живую силу из Восточной Европы с техническими возможностями НАТО, чтобы значительно увеличить военный потенциал стран Варшавского договора и снизить риски для Западной Европы и всего альянса. Именно это вдохновило Сороса призывать НАТО предоставить полноценное членство странам Восточной и Центральной Европы, несмотря на возражения и тревогу России. В 2007 году В. Путин открыто озвучил свои мысли относительно расширения НАТО и призвал США остановиться, обозначив необходимость сохранения многополярного мира. Похоже, Сороса было уже не остановить.

Перемещение военной мощи НАТО к границам РФ вызвало недоверие и спровоцировало напряжённость на глобальном уровне. Аналитики вспоминают цитату генерального секретаря НАТО в Брюсселе 17 мая 1990 года: «Мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, чтобы обеспечить Советскому Союзу твёрдые гарантии безопасности». Спустя 30 лет в Белом доме заявляют, что гарантии были устными, поэтому выполнять их не следовало. Напомним, в январе 2008 года Украина обратилась с запросом на вступление в НАТО. Однако, после решительных возражений со стороны России, Франция и Германия отказались поддержать этот шаг. В апреле 2008 года альянс выразил готовность принять Украину в будущем, хотя точные сроки не были уточнены. Ну а то, что происходит сегодня называют продуманным планом. Что любопытно, украинские власти даже не скрывают, что страна стала полигоном для НАТО, а Зеленский откровенно говорит о том, что главная его задача состоит в ослаблении армии РФ. Вот только делается это ценой жизней десятков и сотен тысяч обычных людей, которые стали жертвами глобального плана Сороса.

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