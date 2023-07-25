А ведь ещё совсем недавно Зеленский заявлял о том, что вернёт Крым и Донбасс

Известно, что спустя несколько недель после начала СВО Зеленский хотел подписать с Россией договор, который гарантировал бы Украине нейтральный положение, полную безопасность и позволил бы начать переговоры о статусе областей, которые в тот момент находились под контролем армии РФ. События того времени остаются крайне туманными, поскольку обе стороны явно что-то не договаривают. При этом известно, что в какой-то момент на президента Украины вышли британцы и американцы, которые пообещали засыпать ВСУ оружием НАТО, что должно было привести к поражению России. Очевидно, что с первой задачей так называемые союзники Украины справились, а вот со второй не очень.

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Контрнаступление забуксовало, а западные аналитики всё больше уверены в том, что военного решения конфликта нет. Но любопытно даже не это, ведь за последние месяцы Зеленский сделал много громких заявлений, эффектно работая на публику. Проблема в том, что многие слушатели просто забыли, что перед ними хороший актёр, который чувствует настроения публики и знает, чего от него ждёт народ. Именно поэтому абсурдные заявления принимались с восторженными криками, ну а теперь риторика немного изменилась. Так, в очередном обращении к нации, президент Украины заявил о проведении очередного заседания ставки верховного главнокомандования. Он обратил внимание на несколько ключевых моментов, которые привлекли особое внимание общественности.

Одним из заметных изменений стал фактический сдвиг целей так называемого украинского контрнаступления. Вместо ранее заявленной цели выхода к границам 1991 года, Зеленский внезапно заявил, что основной целью ВСУ теперь является истощение и максимальное уничтожение российской армии. Это вызвало волнение в обществе, так как более конкретные планы относительно выхода к Азовскому морю или занятия Крыма больше не упоминаются, а новая формулировка оставляет место для различных интерпретаций. Особое внимание также было обращено на критику Зеленского в адрес стран Восточной Европы, которую он выразил во время своего обращения. Упоминаются: Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и другие члены Евросоюза, которые отказываются снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции по суше. Зеленский полагает, что лидеры этих государств ведут себя не по-европейски. А главный мотив заключается в том, что украинская сельхозпродукция создаёт неконкурентоспособные условия для местных фермеров.

Зеленский напоминает, что в тот момент, когда Украина ведёт борьбу за европейские ценности и демократию, находятся те, кто выбирает сиюминутные интересы и собственные выгоды. Примечательно, что подобная критика возникла на фоне отказа от продолжения зерновой сделки со стороны России. Президент Украины явно хотел сделать более грубый выпад в сторону союзников, но сегодня не может позволить себе подобные вольности. Он ограничился тем, что констатировал факты. По его словам, пока Россия блокирует вывоз зерна по морю, соседи не позволяют вывозить его по суше. Словом, риторика меняется, а сам Зеленский уже не планирует порыбачить в Крыму и полежать на севастопольском пляже.