Не исключено, что речь идёт о новой технологии

Почти полгода США и страны Европы готовили Украину к масштабному контрнаступлению. Предполагалось, что очень быстро ВСУ прорвут оборону РФ, а передовые отряды выйдут к Азовскому морю и захватят Мариуполь и Бердянск за считанные дни. Следом планировалось ворваться в Крым, ну а Зеленский уже мечтал о том, как он будет ловить рыбку с пирса в Севастополе, поглядывая на горящий Черноморский флот. Похоже, планам президента не суждено было сбыться, а сам он и вовсе о своих мечтах позабыл, рассказывая о том, как ВСУ эффективно перемалывают армию РФ. Зеленский заявляет, что главная цель теперь состоит не в территориальных или экономических успехах, а в ослаблении российской армии. Словом, риторика меняется, а смысла остаётся прежним.

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По данным экспертов, за 50 дней наступательной операции ВСУ потеряли до 30% всей боеспособной бронетехники, а склады завалены повреждёнными танками, БМП и другими типами вооружений. Особенно это заметно на некоторых участках линии соприкосновения. Военкоры сообщают, что в рамках контрнаступления ВСУ столкнулись с критической нехваткой транспортных средств, а проблема затронула не только бронированную технику, но и обычные автомобили. Украинским военным приходится прибегать к творческим решениям для поиска выхода из сложившейся ситуации. В одних случаях они вынуждены конфисковывать гражданские автомобили, но не всегда это возможно, ведь почти всё, что можно было отнять, уже реквизировано.

Интересной находкой стало использование тракторного плуга в качестве транспортного средства для перевозки солдат. Что любопытно, всё это снимается с помощью украинского беспилотного летательного аппарата. В кадре можно увидеть трактор, на плуге которого размещено целое отделение бойцов. Отмечается, что на плуге едут военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, известной как «Холодный Яр». Эта бригада давно славится своей хорошей подготовкой и мотивацией и получила достаточное количество бронемашин. Похоже, даже элитные подразделения не избежали негативного влияния сокращения качества личного состава и материально-технического обеспечения.

Военкоры отмечают, что использование тракторного плуга для перевозки солдат является наглядным примером трудностей, с которыми сталкиваются украинские вооружённые силы в условиях ограниченных ресурсов. Похоже, пока в полях ещё можно найти комбайны и трактора. Неясно, на чём будут передвигаться бойцы, когда и эта техника придёт в негодность. Кстати, не только украинцы пытаются использовать новые технологии. Как оказалось, английские бойцы получат в своё распоряжение электровелосипеды, поскольку бронированные машины не считаются экологичными. Мало того, байки более манёвренные, да и стоят дешевле, о чём вы можете почитать по ссылке.



