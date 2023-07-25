Особый упор делается на экологичность бойцов, которые будут сражаться на электрических велосипедах

Британская армия испытывает значительные трудности. Постоянные скандалы в правительстве и политические интриги привели к тому, что местные элиты просто распили весь военный бюджет. В результате флот находится в критическом состоянии, а танков почти нет. Производство стоит, а перспективы для роста весьма сомнительны. Мало того, население не горит желанием идти в армию, по самым разным причинам. Прежде всего англичане опасаются, что правительство развяжет конфликт с Россией, а после погонит военнослужащих сражаться с русскими. Не менее опасным считается крах социальных табу и разгул толерантности в самой Англии, поскольку после прихода в армию трансгендеров и лиц других неизвестных науке гендеров, обычные мужчины смотрят с тревогой на тех, с кем им придётся делить казарму.

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Вообще, это поверхностный анализ проблемы, ну а суть сводится к тому, что в Британии есть целый вагон проблем, которые нужно было решать уже вчера. Похоже, власти не читают прессу (особенно российскую), поскольку занимаются инновациями, инвестируя туда немалые суммы. Недавно Минобороны Англии поделилось любопытной информацией, которая может быть интересна нашим читателям. Сообщается, что британская армия ищет новые способы повышения манёвренности своих войск, применяя инновационный подход к обеспечению противотанковых расчётов средствами передвижения. Командование армии приняло решение оснастить свои противотанковые расчёты вооружением, состоящим из шведских гранатометов Carl-Gustaf Mk4 и электрических велосипедов Stealth H-52 австралийского производства.

Электровелосипед Stealth H-52, который был представлен на рынке несколько лет назад, уже зарекомендовал себя как с лучшей стороны и считается удачным решением для многих любителей велосипедных поездок благодаря своей универсальности и проходимости. Он способен преодолевать как горные склоны, так и лесные массивы за счёт двигателя Brushless DC мощностью 6.2 кВт. Это позволяет ему развивать впечатляющую максимальную скорость 80 км/ч и проезжать на одном заряде аккумуляторов до 60 км. Представители Минобороны Британии уверяют, что ключевым преимуществом применения электровелосипедов в боевых операциях считается повышенная мобильность. Якобы, противотанковые расчёты, вооружённые гранатомётами и передвигающиеся на электрических велосипедах, способны быстро маневрировать на поле боя.

Отмечается, что электровелосипеды обладают способностью передвигаться по пересечённой местности с гораздо большей скоростью по сравнению с пехотой, что предоставляет возможности для быстрого реагирования на изменяющиеся ситуации. Ещё одним значимым плюсом такого подхода является скрытность и бесшумная эксплуатация, что придаёт войскам более выгодное положение в условиях боевых действий. Кроме того, замена громоздких и медленных бронемашин на электрические велосипеды благотворно повлияет на экологию. Уменьшение зависимости от ископаемого топлива способствует сокращению выбросов вредных веществ, что говорит о заботе об окружающей среде и поддержке экологических стандартов. В Минобороны Британии уверены в том, что разработка и внедрение этого инновационного решения подтверждает стремление командования британской армии к усовершенствованию своего оборудования и методов ведения боевых действий, а также к содействию решению экологических проблем. Ожидается, что новое вооружение и средства передвижения помогут совершенствовать тактику боевых операций и обеспечивать высокий уровень подвижности войск в различных условиях.

Отметим, что подобная инициатива уже вызвала вопросы у военных экспертов. Дело в том, что даже не самая быстрая БМП способна защищать солдат от осколков, тогда как боец на велосипеде пусть и может маневрировать, но вообще ничем не защищён. Осколки разлетаются на десятки метров, а значит противотанковый расчёт на электробайках может остановить ударная волна, ну а после контузии стрелять уже ни в кого не захочется. А вот успеют ли британцы скрыться с поля боя на своих велосипедах – это ещё спорный вопрос.