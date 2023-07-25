Употребление такой рыбы в пищу крайне опасно для здоровья человека

В следующем месяце планируется начать сброс более 1.3 миллиона тонн воды с электростанции Фукусима. Ранее своё разрешение на это дали специалисты МАГАТЭ, но многочисленные эксперты отмечают, что подобные действия приведут к экологической катастрофе. При этом у Японии фактически нет выхода, поскольку внутренние резервуары переполнены, а значит сброс воды неизбежен. Решение вызвало критику со стороны Китая и оппозиционных партий в Южной Корее. Китай уже ужесточил меры по проверке продукции, поставляемой из Японии, проводят глубокое тестирование импортируемых морепродуктов на наличие радиоактивности. Известно, что на этом фоне Гонконг объявил о возможном запрете ввоза продовольствия из 10 японских префектур, а переговоры на эту тему продолжаются.

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Эксперты высказывают различные мнения, но есть все основания полагать, что так называемый безопасный сброс воды – это самая настоящая ложь, а опасности намного выше, чем кажутся. Как стало известно, недавно возле АЭС Фукусима, на которой произошла авария в 2011 году, был выловлен чёрный окунь с высоким уровнем содержания радиации. Оператор станции Tokyo Electric Power Company (Tepco) сообщил, что содержание цезия-137 в пойманной рыбе превысило установленные нормы в 180 раз. По данным The Guardian, уровень радиоактивного цезия-137 в рыбе, обитающей рядом с дренажными стоками АЭС Фукусима, составил 18 тысяч беккерелей на килограмм, в то время как максимально допустимый уровень установлен законом равен 100 беккерелей на килограмм.

По данным экспертов, источники радиоактивного загрязнения в регионе связаны с дождевой водой, стекающей с мест, где находятся расплавленные реакторы первого, второго и третьего блоков Фукусимы. Радиоактивный окунь был обнаружен в области внутреннего волнореза, а значит есть все основания полагать, что в ходе сброса радиоактивной воды, подобные экземпляры начнут встречаться и в открытом море. Журналисты напоминают, что японские власти периодически отлавливали рыбу в порту АЭС Фукусима-1, используя рыболовные сети для предотвращения побега радиоактивной рыбы. С мая 2022 года по май 2023 года в техническом порту АЭС было обнаружено в общей сложности 44 рыбы с уровнем цезия выше 100 беккерелей на килограмм, из которых 90% были пойманы внутри волнореза или неподалёку от него.

Напомним, регулярный мониторинг рыбы во внутреннем волнорезе был приостановлен в 2016 году после установки сетей для удержания потенциально заражённых морских обитателей. Однако проверка возобновилась после того, как в январе прошлого года в районе берегов города Сома был пойман окунь с концентрацией радиоактивного вещества, превышающей норму. По мнению экспертов, употребление такой рыбы гарантирует высокую дозу облучения, которая может привести к отказу внутренних органов и развитию тяжёлой болезни. Инцидент уже привлёк внимание общественности, а многие аналитики полагают, что Китай введёт полный запрет на импорт рыбы из Японии. Такой шаг ударит по экономике страны Восходящего Солнца, поскольку к ограничительным мерам могут присоединиться и другие соседние государства. При этом сами эксперты отмечают, что альтернативы сбросу отработанной воды пока нет, а переполнение внутренних резервуаров грозит более трагическими последствиями для всего региона.