Похоже, украинские власти делают всё, чтобы конфликт продолжался как можно дольше

Известно, что любое действие приводит к противодействию. Именно так можно охарактеризовать украинский конфликт, который стал ответом на расширение НАТО и полным игнорированием интересов России со стороны США. Многие западные аналитики констатируют, что противостояние зашло в тупик, а некоторые и вовсе полагают, что в ближайшее время армия РФ может начать наступательную операцию на северном направлении. При этом ВСУ сжигают резервы, а за 50 дней операции было потеряно до 30% всей боеспособной техники. Нет никаких сомнений, что часть подобного вооружения будет восстановлена на заводах в Польше и Румынии, но суть от этого не меняется. При этом определённые договорённости действуют, а самой большой дипломатической победой ООН считалась зерновая сделка. Напомним, она была трёхсторонней и гарантировала безопасность украинских портов в Чёрном море, а также позволяла России начать вывоз сельскохозяйственной продукции и удобрений. По итогам года действия инициативы требования РФ так и не были выполнены, тогда как Украина направила своё зерно в Европу, лишь усилив проблемы с доступом к пище на Африканском континенте.

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Вполне возможно, что после 18 июля зерновая сделка была бы продлена, но Эрдоган передал Зеленскому 5 командиров Азова (считается террористическим и запрещено в РФ), а после сделал целый ряд заявлений, противоречащих договорённостям с президентом России. Ну а самый последний удар по зерновой сделке нанесли в Киеве, когда подорвали Крымский мост. После этого была проведена серия ударов по портовой инфраструктуре в Одессе и других городах. При этом известно, что под видом зерновой сделки Украина активно насыщала территорию портов оружием, использовала для запуска ударных дронов и размещения средств ПВО. Казалось бы, урок должен быть усвоен, но украинские власти хотят продолжения эскалации конфликта, о чём заявил министр обороны.

По словам Резникова, ВСУ продолжат проводить специальные операции на территории Крыма, а также сделают всё возможное для уничтожения Крымского моста. Министр подчеркнул, что эти атаки нацелены на снижение военного потенциала противника и являются нормальными мерами защиты, направленными на обеспечение безопасности украинских граждан. По словам Резникова, все цели можно назвать законными, а значит нет ничего удивительного в том, что в самое ближайшее время атаки продолжатся. Что до разрушения Крымского моста, то министр уверен в том, что разрушение логистических линий противника является стандартной тактикой, направленной на блокирование возможности поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

Напомним, ранее подобные заявления сделал и Зеленский, ну а сегодня очевидно, что украинские власти заботит исключительно реакция Запада. Любой удар по критической инфраструктуре РФ приводит к ответным мерам. Подобные действия только увеличивают число жертв конфликта, но никак не способствуют его завершению. Что до ударов по Одессе, то в местных пабликах всё больше опасаются падения украинского ПВО на жилые дома. В связи с этим задаются вопросы о необходимости вывоза подобных вооружений за пределы городов, где они не будут подвергать мирных жителей опасности. Очевидно, что украинская сторона на подобные действия не пойдёт, поскольку в этом случае ПВО нельзя будет прятать между многоэтажными домами, куда российские ракеты не бьют.