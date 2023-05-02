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Natural Selection 2 - краткое описание игры

здесь я расскажу вам что из себя представляет Natural Selection 2, и есть ли у неё будущее в киберспорте.
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Natural Selection 2 (краткое описание игры)
Что это такое, плюсы и минусы этой игры, есть ли будущее у этой стратегии в турнирной деятельности.
Natural Selection 2 это многопользовательский стратегический шутер от первого лица в котором принимают участие 2 команды: Aliens(Кхараа) и Marins(Космодесантники).
Каждая команда состоит из 10 человек:1 командир и 9 бойцовКомандир у Космодесантников это единственный член команды который может запрашивать постройку зданий помогать остальным членам команды в виде медпаков, восстановлении щита и пополнении боезапаса игроков.А командир ву Кхараа: строить здания, устанавливать временную стенку из огромных шипов и ставить цисты, которые "тянут" что-то на подобии крипа из игры Starcraft 2.А остальные игроки принимаю участие в сражениях с противником, отражении атак и тому подобное, впрочем как и во всех играх похожего жанра.Цель каждой команды уничтожить все главные здания противника по средством организованных защиты своих зданий и базы в целом и параллельных наступление и отбивание экономически важных центров снабжения у противника.У каждой команды в принципе как и во всех играх есть как слабые так и сильные стороны.
У Marins есть тяжелая техника в виде двух видов экзоскелетов, а также имеются jetpack-и и арсенал оружия в котором игроки могут приобрести стандартный автомат на 30 патронов,

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стандартный пистолет,

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и автомат на 100 патронов (у каждого оружия по 4 магазина),

а также имеются гранаты: осколочная, газовая граната, импульсная

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и мина.


Из минусов они медленные и относительно Кхараа улучшения и вооружение стоит довольно дорого.
У Aliens хоть и нет такого арсенала оружия но за то они умеют мутировать в таких существ как: Скалк, Горг, Лерк, Войд и Онос. у каждого из них есть определённый способности.


Скалк 

это самый первый и самый слабый боевой юнит со стандартными атаками укуса и метания шипов, но зато он очень быстрый а в среднем на 15-20 минуте игры когда у него появляется рывок, то умелые игроки настолько быстро перемещаются по карте, что не всегда успеваешь даже вовремя услышать его чтобы быть готовым отразить атаку.Лично мне он очень напоминает "Линга" оз игры Starcraft 2.


Горг


 это единственный юнит который способен (помимо умения атаковать) лечить союзников и союзные здания, а также строить различные ловушки или просто баррикады для противника и ставить такие "растения" как гидра(до 3 штук за каждого горга) это "растения" наносить немного урона но как небольшой отвлекающий манёвр чтобы все успели вернуться на базу для её защиты вполне подойдёт.


Лерк

 это летающий юнит, самый быстрый юнит в игре, он может как просто кусать и метать шипы (в разы быстрее лерка), так-же у него есть способность(на более поздних стадиях игры) выпускать ядовитое облако либо облако нано частиц дающие небольшую защиту от урона. Чем-то отдалённо напоминает "Муталиска" из Starcraft 2.


Войд

это юнит который как можно догадаться по его названию может переноситься в гиперпространство(блинковать) тем самым быстрее убегать либо наступать на противника.Атака у него только одна это удар когтями.


Онос

это самый бронированный и массивный юнит данной игры. он может как просто бить своим рогом противника, так и может бить особой атакой которая позволяет сбить противника с ног на небольшой промежуток времени. Тоже напоминает юнит "Ультралиск" из starcraft 2.


Хоть игра и вышла в 2012 году, на сегодняшний момент она выглядит довольно неплохо для инди-игры.
На мой взгляд она могла-бы неплохо вписаться на киберспортивной арене примерно на уровне выше неоднократно упомянутой Starcraft 2, но видимо очень небольшое количество людей заинтересованно в играх где нужны команды по 10 человек, да и в которой есть столько нюансов, по типу расстановки зданий, правильных приоритетов в улучшении технологии и арсенала, ведь установленный улучшенный арсенал который в свою очередь по мимо того что в нём можно купить оружие, гранаты и мины, он также может подхиливать игрока что очень помогает когда вы подпушиваете мейн противника.

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