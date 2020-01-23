Всем привет! В общем, давно думал над покупкой монитора с частотой 144герца.

Вот решил рискнуть и заказать с Таобао (живу близко к Китаю, и из-за этого цена доставки через посредника (обычного китайца) стоит мало), но я решил туда сам съездить и забрать. Не вскрывал до момента как приеду домой, на Таобао не было никаких данных о характеристиках, кроме указания "144Hz 2k" на фотографиях, сам монитор по тому курсу обошелся примерно в 10к рублей.

Когда включил, просто офигел... Он глянцевый! Не знаю, как до этого додумались, но это есть. Начал тестировать - всё хорошо.



Из видеоразъемов hdmi / DisplayPort / DVI-I. Используется внешний блок питания. Регулировка осуществляется только наклонами дисплея. У монитора тонкие рамки и это приятно. У монитора невероятно плохие цвета ( сравниваю со своим вторым TN моником от Dell ). Очень плохие углы обзора.

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Уже после тестирования нашел название монитора в самой винде "md270q", после поиска нашел монитор на амазоне и вот его характеристики

Вот его цена на данным момент

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