Судя по всему, производитель решил проблему.

Чуть ранее в сети Интернет появились первые сообщения от обладателей смартфонов с китайской прошивкой, в которых пользователи жаловались на внезапные проблемы при попытке оплаты бесконтактным способом через Google Pay. Владельцы мобильных устройств не могли совершить оплату через NFC, несмотря на штатную работу Google Pay. Позже эксперт MarvinFS выяснил, что оплата не проходит только на моделях с китайской прошивкой. О проблемах сообщали владельцы смартфонов Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo.

Источник фото: Neowin/Google

Судя по всему, в настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону, о чём свидетельствуют свежие сообщения на платформе Reddit. По словам ряда владельцев смартфонов с китайской прошивкой, после обновления Google Play Services до свежей версии бесконтактная оплата через Google Pay снова заработала. Если после апдейта работоспособность не восстановилась, рекомендуется очистить данные Google Play Services и войти в систему заново. Также некоторым помог отказ от участия в бета-программе.

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Предполагается, что Google изменила настройки таким образом, чтобы бесконтактная оплата на смартфонах с китайской прошивкой снова заработала. На текущий момент официальных заявлений от компании не поступало.