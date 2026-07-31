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Samsung Galaxy F70 Pro на Snapdragon 6 Gen 3 с батареей на 6000 мАч и 50-Мп камерой оценён от $270
Новинка имеет до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
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Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Galaxy F70 Pro, подтвердив его ключевые характеристики, пишет издание GSMArena.

На официальном сайте Samsung India указано, что Galaxy F70 Pro обзаведётся Super AMOLED-дисплеем, защищённым Corning Gorilla Glass Victus+, с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, предлагая до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 объёмом до 256 ГБ.

Источник фото: GSMArena

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Новинка получит тройную камеру на задней панели, включая 50-Мп основной модуль с оптической стабилизацией изображения, 5-Мп сверхширокоугольную камеру и 2-Мп макрообъектив. На фронтальной стороне расположится селфи-камера с поддержкой HDR. Автономную работу устройства обеспечит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки.

Модель будет доступна в чёрном (Alpha Black) и зелёном (Aura Green) цветовых оформлениях. Смартфон будет поставляться с предустановленной One UI 8.5 и рядом функций ИИ. Производитель обещает выпускать обновления ОС и апдейты безопасности для новинки в течение последующих шести лет.

Источник фото: GSMArena

Как указано на сайте Flipkart, в индийской рознице стоимость смартфона Samsung Galaxy F70 Pro будет стартовать от 25 999 рупий (270 долларов США) за базовую версию 6 ГБ+128 ГБ, вариант 8 ГБ+128 ГБ будет предлагаться за 29 999 рупий (315 долларов США), а ценник модификации 8 ГБ+256 ГБ составит 34 999 рупий (365 долларов США). Запуск новинки в Индии состоится 3 августа текущего года.

#samsung galaxy f70 pro
Источник: gsmarena.com
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