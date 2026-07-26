Новинка снабжена 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800.

Китайский производитель ноутбуков Mechrevo презентует свою новую модель Jiaolong 15K, оснащённую 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 7640H и мобильной видеокартой GeForce RTX 3050, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Mechrevo

Новинка снабжается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 точек и частотой обновления 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и твердотельным NVMe-накопителем ёмкостью 512 ГБ. Производитель упоминает эффективную систему охлаждения и поддержку стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E.

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В настоящее время компания не раскрыла деталей относительно показателей мощности видеокарты и конфигурации её памяти, поэтому ноутбук может получить как 4-ГБ, так и 6-ГБ версию видеоадаптера.

Источник фото: VideoCardz/Mechrevo (машинный перевод)

Издание отмечает, что производитель позиционирует данную модель в качестве актуального игрового ноутбука 2026 года, хотя видеокарту RTX 3050 нельзя назвать новой, так как она дебютировала в мае 2021 года. Стоимость ноутбука Mechrevo Jiaolong 15K в китайской рознице составляет 6496 юаней (960 долларов США).