Прошло уже немало времени с того момента, как состоялась премьера фильма «Убойный футбол», завоевавшего сердца зрителей по всему миру, и вот спустя 25 лет на экранах появляется спин-офф кинокартины, который достиг впечатляющих результатов по кассовым сборам за минувшие выходные, пишет издание Deadline.
По данным Artisan Gateway, всего за два дня (11-12 июля) фильму «Женский шаолиньский футбол» (Kung Fu Soccer) в китайском прокате удалось собрать 500,3 млн юаней (около 74 млн долларов США), что составляет почти три четверти всех кассовых сборов в Китае за выходные. Эксперты Maoyan прогнозируют, что общие сборы кинокартины составят 2,5 млрд юаней (примерно 369 млн долларов США). На этой же площадке рейтинг фильма составил 9,4 балла.
Кинокартина «Женский шаолиньский футбол» (Kung Fu Soccer) является спин-оффом фильма «Убойный футбол» и повествует о женской футбольной команде, использующей в своей игре приёмы боевых искусств. В главных ролях в фильме снялись Чжан Сяофэй, Дильраба Дильмурат и Лэй Чжан, а режиссёром выступил Стивен Чоу, известный по оригинальной кинокартине 2001 года выпуска, в которой он также исполнял одну из главных ролей.
Фильм вышел в честь 25-летия фильма «Убойный футбол» и во время Чемпионата мира по футболу, что также может поспособствовать увеличению кассовых сборов. Информация о появлении кинокартины в мировом прокате пока не раскрывается.