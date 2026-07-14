По прогнозам экспертов, кинокартину ждут высокие кассовые сборы.

Прошло уже немало времени с того момента, как состоялась премьера фильма «Убойный футбол», завоевавшего сердца зрителей по всему миру, и вот спустя 25 лет на экранах появляется спин-офф кинокартины, который достиг впечатляющих результатов по кассовым сборам за минувшие выходные, пишет издание Deadline.

Источник фото: South China Morning Post

По данным Artisan Gateway, всего за два дня (11-12 июля) фильму «Женский шаолиньский футбол» (Kung Fu Soccer) в китайском прокате удалось собрать 500,3 млн юаней (около 74 млн долларов США), что составляет почти три четверти всех кассовых сборов в Китае за выходные. Эксперты Maoyan прогнозируют, что общие сборы кинокартины составят 2,5 млрд юаней (примерно 369 млн долларов США). На этой же площадке рейтинг фильма составил 9,4 балла.

Источник фото: Variety/Shenzhen Film Studio

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Кинокартина «Женский шаолиньский футбол» (Kung Fu Soccer) является спин-оффом фильма «Убойный футбол» и повествует о женской футбольной команде, использующей в своей игре приёмы боевых искусств. В главных ролях в фильме снялись Чжан Сяофэй, Дильраба Дильмурат и Лэй Чжан, а режиссёром выступил Стивен Чоу, известный по оригинальной кинокартине 2001 года выпуска, в которой он также исполнял одну из главных ролей.

Фильм вышел в честь 25-летия фильма «Убойный футбол» и во время Чемпионата мира по футболу, что также может поспособствовать увеличению кассовых сборов. Информация о появлении кинокартины в мировом прокате пока не раскрывается.