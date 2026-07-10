Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Linux лучше раскрыл потенциал RX 6600 по сравнению с Windows 11 в целом ряде игр
Сборку снабдили 32 ГБ ОЗУ DDR4.
реклама

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность видеокарт в ОС Windows 11 25H2 и Linux-дистрибутиве CachyOS с патчем для повышения fps от разработчика из Valve — в своём новом видеоролике он протестировал Radeon RX 6600 8 ГБ в целом ряде игр.

Источник фото: Amazon

Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1080p позволил добиться следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

  • Gothic 1 Remake (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 66 fps/53 fps, CachyOS – 74 fps/64 fps
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 65 fps/22 fps, CachyOS – 76 fps/61 fps
  • The Last of Us Part II (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 75 fps/65 fps, CachyOS – 95 fps/86 fps
  • Cronos: The New Dawn (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 70 fps/57 fps, CachyOS – 79 fps/76 fps
  • Marvel Rivals (средние настройки): Windows 11 – 62 fps/48 fps, CachyOS – 41 fps/36 fps
  • Mafia: The Old Country (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 58 fps/48 fps, CachyOS – 51 fps/47 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 68 fps/54 fps, CachyOS – 75 fps/68 fps
  • Alan Wake 2 (средние настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 60 fps/45 fps, CachyOS – 64 fps/55 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): Windows 11 – 278 fps/128 fps, CachyOS – 304 fps/154 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 90 fps/68 fps, CachyOS – 91 fps/77 fps
реклама

Тесты показали, что CachyOS способствует более высоким показателям средней частоты кадров для RX 6600 по сравнению с Windows 11 в большинстве представленных игр, в частности в Cyberpunk 2077 (на 1 %), Alan Wake 2 (на 7 %), в Counter-Strike 2 (на 9 %), в Gothic 1 Remake (на 12 %), в Cronos: The New Dawn (на 13 %), в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (на 17 %), в The Last of Us Part II (на 27 %), тогда как ОС от Microsoft обеспечивает преимущество лишь в Mafia: The Old Country (на 14 %) и Marvel Rivals (на 51 %).

#radeon rx 6600
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
Статистика «МегаФон» говорит о росте популярности смартфонов с ИИ на 150% за год
AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Ученые обнаружили скрытое свойство галлия спустя почти 150 лет после его открытия
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
В России создан мощный двухпроцессорный сервер на базе отечественных 16-ядерных «Эльбрус-16С»
Неисправную RTX 3070 удалось починить конденсатором от старого радиоприемника
Первые процессоры AMD на Zen 6 будут представлены через две недели
Компания Radia из США пытается заинтересовать Европу гигантским транспортным самолётом WindRunner
Разработчики Linux Mint подготовили полноценную поддержку Wayland к концу года
Galaxy S26 в Южной Корее добрались до отметки продаж в 3 млн быстрее, чем Galaxy S25
ЦБ ввёл в оборот модернизированную купюру номиналом 100 рублей с усиленной защитой и QR‑кодом

Популярные статьи

PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter