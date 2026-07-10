Сборку снабдили 32 ГБ ОЗУ DDR4.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность видеокарт в ОС Windows 11 25H2 и Linux-дистрибутиве CachyOS с патчем для повышения fps от разработчика из Valve — в своём новом видеоролике он протестировал Radeon RX 6600 8 ГБ в целом ряде игр.

Источник фото: Amazon

Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1080p позволил добиться следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

Gothic 1 Remake (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 66 fps/53 fps, CachyOS – 74 fps/64 fps

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 65 fps/22 fps, CachyOS – 76 fps/61 fps

The Last of Us Part II (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 75 fps/65 fps, CachyOS – 95 fps/86 fps

Cronos: The New Dawn (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 70 fps/57 fps, CachyOS – 79 fps/76 fps

Marvel Rivals (средние настройки): Windows 11 – 62 fps/48 fps, CachyOS – 41 fps/36 fps

Mafia: The Old Country (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 58 fps/48 fps, CachyOS – 51 fps/47 fps

Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 68 fps/54 fps, CachyOS – 75 fps/68 fps

Alan Wake 2 (средние настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 60 fps/45 fps, CachyOS – 64 fps/55 fps

Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): Windows 11 – 278 fps/128 fps, CachyOS – 304 fps/154 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки, FSR 4.1.1 Performance): Windows 11 – 90 fps/68 fps, CachyOS – 91 fps/77 fps

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Тесты показали, что CachyOS способствует более высоким показателям средней частоты кадров для RX 6600 по сравнению с Windows 11 в большинстве представленных игр, в частности в Cyberpunk 2077 (на 1 %), Alan Wake 2 (на 7 %), в Counter-Strike 2 (на 9 %), в Gothic 1 Remake (на 12 %), в Cronos: The New Dawn (на 13 %), в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (на 17 %), в The Last of Us Part II (на 27 %), тогда как ОС от Microsoft обеспечивает преимущество лишь в Mafia: The Old Country (на 14 %) и Marvel Rivals (на 51 %).