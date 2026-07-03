Лидируют видеокарты от Nvidia.

Игровой сервис Steam опубликовал свежий отчёт, раскрывающий наиболее популярные видеокарты среди участников платформы за июнь текущего года, в котором за месяц произошли определённые изменения.

Источник фото: Nvidia

Первую строчку в рейтинге Steam заняла мобильная GeForce RTX 4060, доля которой достигла 4,02 %, а прирост в месячном исчислении составил 0,03 %, на второй позиции с результатом 3,88 % (-0,14 %) разместилась GeForce RTX 3060, а замыкает топ-3 десктопная GeForce RTX 4060 — ей отдали предпочтение 3.65 % (-0,09 %) геймеров.

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На четвёртом месте с показателем 3,29 % (+0,2 %) разместилась GeForce RTX 5070, пятую позицию завоевала GeForce RTX 3050, в активе которой 3,23 % (-0,05 %), шестая строчка оказалась за GeForce RTX 5060, имеющей 2,81 % (+0,23 %), а на седьмой с результатом 2,63 % (-0,07 %) расположилась GeForce GTX 1650.

На восьмой позиции рейтинга Steam за июнь текущего года очутилась мобильная GeForce RTX 5060, установленная в 2,48 % (+0,65 %) ноутбуков, девятую строчку заняла GeForce RTX 4060 Ti, имеющая в своём активе 2,41 % (-0,04 %), а замыкает десятку лидеров с показателем 2,26 % (+0,2 %) GeForce RTX 5060 Ti.

Видеокарты с 8 ГБ VRAM в июне пользовались наибольшей популярность среди геймеров Steam – им отдали предпочтение 25,64 %, хотя за месяц пользовательская база и уменьшилась на 0,25 %. Их практически догнали модели с 16 ГБ видеопамяти, которые установлены в 24,5 % (+0,45 %) систем, а 12-ГБ видеоадаптеры располагаются на третьем месте, имея долю 13.01 % (+0,24 %).

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