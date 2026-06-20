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В свежем видеоролике GTA 6 пользователи обнаружили несколько недочётов
Позитивные моменты тоже были замечены.
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Чуть ранее компания Rockstar Games обрадовала фанатов игровой серии Grand Theft Auto, сообщив, что предварительный заказ GTA 6 открывается 25 июня. Кроме того, на официальном сайте были опубликованы свежие материалы, включая короткий видеоролик (прямая ссылка), который тут же заинтересовал пользователей, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Участники платформы Reddit подробно изучили видеоролик, демонстрирующий красоты Vice City, заметив сразу несколько недочётов, включая отсутствие отражения в воде и тени от колеса обозрения на заднем плане, что дало повод окрестить его «вампирским». Также ряд пользователей раскритиковал качество водной поверхности, отметив, что оно выглядит довольно статичным. Один из геймеров заметил, что это видео больше похоже на GTA 5.

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Некоторые пользователи посчитали обнаруженные недочёты не слишком обнадёживающим признаком того, что на консолях текущего поколения Grand Theft Auto 6 может иметь ряд ограничений в графическом плане, в том числе упрощённые отражения, что может быть связано с недостаточной производительностью приставок.

При этом некоторые геймеры отметили и ряд позитивных сторон, показанных в видеоролике, включая высокую дальность прорисовки, множество мелких деталей и видимое движение транспорта вдали.

#gta 6 #grand theft auto 6
Источник: notebookcheck.net
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