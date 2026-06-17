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Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 для игровых видеокарт серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700
Апдейт решает ряд проблем с безопасностью.
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Ранее Nvidia прекратила выпуск графических драйверов GeForce Game Ready для видеокарт Maxwell, Pascal и Volta, но продолжает поддерживать их на уровне апдейтов безопасности — как сообщает издание VideoCardz, компания выпустила новый драйвер GeForce 582.66 WHQL, предназначенный для исправления ряда проблем с безопасностью, но не устраняющий баги в играх и не приносящий новых функций.

Источник фото: Nvidia

Драйвер GeForce 582.66 WHQL ветки Release 580 совместим с видеокартами Maxwell, Pascal и Volta, включая ряд моделей серии GeForce GTX 10, GTX 900, GTX 700 и Titan. Программное обеспечение включает в себя такие компоненты, как HD Audio 1.4.5.0, PhysX 9.23.1019, CUDA 13.0 и панель управления NVIDIA 8.1.968.0, а также поддерживает ОС Windows 10 и Windows 11.

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Nvidia сообщает, что данный драйвер предназначен для устранения ряда проблем, связанных с нарушением безопасности. При этом ошибки в играх, которые присутствовали в прошлых версиях, в том числе искажённый текст в Counter-Strike 2 и мерцание света в Like a Dragon: Infinite Wealth не исправлены.

#nvidia
Источник: videocardz.com
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