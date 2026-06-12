Пользователь опубликовал фото, на котором видны следы повреждения.

Несколько недель назад компания Asus презентовала 16-контактный кабель питания ROG Equalizer, предназначенный для защиты разъёма видеокарты от расплавления, что достигается благодаря ряду инженерных решений, включая балансировку питания по всем контактам разъёма и снижение температурных показателей. К сожалению, даже такой кабель может не уберечь от расплавления, о чём сообщил один из его владельцев на площадке Chiphell, пишет издание VideoCardz.

Как утверждает пользователь, разъём кабеля питания ROG Equalizer расплавился, несмотря на защитные меры от перегрева. На опубликованном фото видно, что часть контактов действительно почернела и расплавилась. При этом пользователь не сообщает, при каких именно условиях это произошло, а также не называет модель используемого блока питания и видеокарты.

Источник фото: VideoCardz/Chiphell

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Ранее компания Asus заявила, что кабель ROG Equalizer 12V-2×6 способен выдерживать ток до 17 А, что значительно выше стандартного показателя 9,2 А, а его температура заметно ниже по сравнению с обычными решениями даже при экстремальных нагрузках.

Издание отмечает, что причиной расплавления ROG Equalizer могла стать неисправность на стороне блока питания/видеокарты или заметное превышение по току, хотя и намеренный вывод из строя кабеля исключать также не стоит.