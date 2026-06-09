Новинка оснащена 1,44-дюймовым экраном.

Производитель ZTE выпустил свой новый портативный Wi-Fi-роутер U15S с батареей большой ёмкости и поддержкой 4G, пишет издание Gizmochina. Новинка снабжена двухъядерным чипом V3E-A53 и слотом для двух СИМ-карт, поддерживает Wi-Fi 6 в диапазоне 2,4 ГГц и технологию OFDMA для управления полосой пропускания. Производитель заявляет, что роутер обеспечивает одновременное подключение для 16 устройств.

Источник фото: Gizmochina

Автономную работу новинки поддерживает аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мА·ч — по данным компании, её хватает на 26 часов без необходимости подзарядки. Восполнить заряд можно при помощи разъёма USB Type-C мощностью 18 Вт. Поддерживаются протоколы зарядки PD, QC и PPS, а также возможность прямого питания без использования батареи.

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Новинка снабжена 1,44-дюймовым экраном, при помощи которого можно узнавать служебную информацию, а также считывать QR-код, необходимый для подключения устройств к сети Wi-Fi.

Источник фото: Gizmochina

Портативный роутер выпускается в чёрном и белом цветовых оформлениях. Размеры устройства составляют 106x55x33 мм при весе 237 г. Стоимость ZTE U15S в китайской рознице установлена на отметке 179 юаней (26 долларов США).