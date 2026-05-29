Использование камеры с переменной диафрагмой может негативно повлиять на цену iPhone 18 Pro
Ожидается, что ценник увеличится как минимум на $100.
Рост стоимости оперативной памяти на фоне неблагоприятной ситуации на рынке может оказаться не единственной причиной увеличения цен на предстоящие смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, пишет издание Wccftech со ссылкой на данные аналитика Минг-Чи Куо.

Сообщается, что в смартфонах iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будет использоваться камера с переменной диафрагмой, которая представляет собой достаточно дорогое улучшение, так как её стоимость будет превышать ценник обычного пластикового модуля 7P, используемого в iPhone 17 Pro, на 50 %. Судя по всему, ряд других производителей отказался от применения камеры с переменной диафрагмой именно из-за её стоимости.

Кроме того, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max оснастят новейшим 2-нм чипсетом A20 Pro, ценник которого, согласно утечкам, составит 280 долларов США. Также негативное влияние на стоимость новых смартфонов Apple окажет дефицит оперативной памяти. В связи с этим ожидается, что новинки будут стоить как минимум на 100 долларов больше по сравнению с предшественниками.

#iphone 18 pro #iphone 18 pro max
Источник: wccftech.com
