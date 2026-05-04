AOC представила 27-дюймовый OLED-монитор Q27G4KDP с поддержкой режимов QHD/540 Гц и HD/720 Гц
Новинка снабжена широким набором портов.

Производитель AOC презентовал свой новый 27-дюймовый геймерский монитор Q27G4KDP серии G4 с тандемной WOLED-панелью и поддержкой двух режимов разрешения/частоты, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/AOC

Монитор AOC Q27G4KDP снабжается 26,5-дюймовой панелью с четырёхслойной тандемной OLED-структурой и пиковой яркостью, достигающей 1500 нит в отдельных областях. Новинка может работать как в разрешении QHD, обеспечивая частоту обновления 540 Гц, так и в HD с соответствующим показателем 720 Гц, что будет полезно для геймеров, предпочитающих игры различных жанров.

Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB достигает 99,5 и 100 % соответственно, что позволяет использовать монитор как для игр, так и создания контента. Показатель Delta E модели составляет около 2, тогда как у более дорогого AGON Pro AGP277QKD он находится в пределах ниже 1.

Источник фото: VideoCardz/AOC

Монитор снабжён двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 2.1, двумя USB 3.2 Gen 1, одним восходящим разъёмом USB и 3.5-мм аудиовыходом. Дата глобального запуска и стоимость новинки пока не разглашаются.

Источник: videocardz.com
