Модель GeForce RTX 3060 возглавила рейтинг.

Сервис Steam публикует ежемесячный отчёт, проливающий свет на некоторые характеристики ПК и ноутбуков, используемых геймерами, в том числе наиболее популярные видеокарты.

Источник фото: Nvidia

Как следует из статистики, самой востребованной моделью на площадке Steam в апреле текущего года оказалась GeForce RTX 3060, которая достигла показателя 4,15 %, за месяц набрав 0,05 %. Второе место занимает настольная GeForce RTX 4060, имеющая в активе 4,05 % и увеличившая свою долю по сравнению с мартом на 0,13 %, тогда как её мобильный вариант с показателем 3,98 % (-0,06 %) замыкает тройку лидеров.

На четвёртой позиции очутилась GeForce RTX 3050, доля которой в апреле составила 3,2 %, а прирост за месяц достиг 0,06 %, на пятом месте разместилась GeForce RTX 5070, получившая 3,01 % и увеличившая число пользователей на 0,14 %, а шестую строчку с результатом 2,71 % (+0,29 %) заняла GeForce RTX 5060.

На седьмом месте восседает GeForce GTX 1650, на долю которой приходится 2,7 % (-0,04 %), восьмая строчка за GeForce RTX 4060 Ti, набравшей 2,57 % (+0,07 %), на девятой расположилась GeForce RTX 3060 Ti, имеющая 2,42 % (+0,1 %), а замыкает топ-10 с показателем 2,37 % (-0,03 %) встроенная графика AMD Radeon.

При этом наиболее востребованными остаются видеокарты, оснащённые 8 ГБ видеопамяти, на долю которых приходится 26,76 % (-0,76 %), вторыми по популярности среди геймеров Steam являются модели с видеобуфером на 16 ГБ, имеющие в своём активе 23,51 % (+1,98 %), тогда как видеоадаптеры на 12 ГБ с пользовательской базой, составляющей 13,45 % (-0,25 %), занимают третью строчку.