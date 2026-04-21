Восстановить систему удалось не всем пострадавшим.

Несколько дней назад ОС Windows 11 получила апдейт KB5083769 за апрель текущего года, который принёс ряд улучшений, но также вызвал и ошибки у некоторых пользователей. В частности, как сообщает издание Neowin, некоторые клиенты Microsoft жалуются на сбой в процессе загрузки ПК, связывая это со свежим обновлением.

Источник фото: Neowin

По словам ряда пользователей, в процессе установки KB5083769 компьютер попросту зависает в цикле перезагрузки, демонстрируя мозаику из странных пикселей, спустя некоторое время появляется сообщение, в котором говорится о необходимости восстановления ОС Windows, после чего ситуация с зависанием и экраном, показывающим пиксели, повторяется снова.

Один из пользователей сообщил, что сумел восстановить доступ к системе, удалив обновление, но некоторым пострадавшим не повезло сделать это даже при помощи среды для восстановления. Отмечается, что это может происходить из-за повреждения критически важных для загрузки компонентов или драйверов в процессе обновления.