Тесты проводились на ПК с Ryzen 9 9950X3D и RTX 5090.

Недавно дебютировавшая игра Pragmata продолжает привлекать внимание целого ряда геймеров и экспертов — в частности, на YouTube-канале Bang4BuckPC Gamer опубликован видеоролик, в котором качество изображения в игре сравнили как с отключённой, так и с включённой трассировкой лучей (Ray Tracing) и пути (Path Tracing).

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

Тесты проводились в разрешении 4K с максимальными настройками графики и DLSS в режиме Quality на ПК, оснащённом процессором AMD Ryzen 9 9950X3D, видеокартой GeForce RTX 5090 и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Сравнение игровых сцен показывает, что включение технологии трассировки лучей способствует заметному улучшению графической составляющей в ряде случаев, обеспечивая более естественное освещение, тени и отражения, тогда как трассировка пути ещё больше повышает качество изображения, в том числе благодаря более мягкому рассеиванию света.

При этом для улучшения картинки приходится жертвовать производительностью — в тестах снижение fps после включения трассировки лучей составило 5-8 %, тогда как после активации трассировки пути достигло 140-150 %.