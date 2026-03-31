Пользователю повезло получить более мощную видеокарту.

В некоторых случаях производитель может отправить пострадавшему клиенту товар с более высокими характеристиками по гарантии, что и произошло с участником платформы Reddit под ником lulnerdge, пишет издание Wccftech.

Как сообщает пользователь, вышедшая из строя видеокарта GeForce RTX 5070 производства PNY была отправлена производителю для замены по гарантии. Заявка была удовлетворена, но, к его удивлению, в качестве замены ему прислали не RTX 5070, а более дорогую RTX 5070 Ti.

Источник фото: lulnerdge/Reddit

Издание отмечает, что GeForce RTX 5070 Ti превосходит RTX 5070 по характеристикам и производительности, а также в цене, так как в настоящее время стоит как минимум на 300-400 долларов дороже, поэтому замена выглядит достаточно выгодной.

К сожалению, пользователь не сообщает, по каким именно причинам производитель решил заменить видеоадаптер на более дорогой – это могла быть как ошибка, так и намеренное решение, что обычно предусматривается в гарантийных правилах.

