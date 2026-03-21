Заявлены даже модели на чипсете A620.

Слухи о новом настольном процессоре Ryzen 9 9950X3D2 ходят уже достаточно продолжительное время, но AMD пока не спешит представлять модель официально, поэтому в дело вступает ASRock, которая, судя по всему, решила не ждать официальной презентации, подтвердив поддержку CPU на своих матплатах.

Как сообщает издание VideoCardz, на официальном сайте ASRock несколько дней назад был размещён пресс-релиз, в котором компания подтверждает, что её системные платы на базе чипсетов серии 600 и 800 с BIOS версии 4.03 поддерживают процессор Ryzen 9 9950X3D2. Интересно, что в списке также указаны матплаты на чипсете A620, что вызывает сомнения, учитывая высокий TDP данного CPU, достигающий 200 Вт.

В предыдущих утечках сообщалось, что процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 получит 16 ядер и 32 потока с тактовой частотой до 5,6 ГГц и 192 МБ кэш-памяти третьего уровня.