Пользователю сопутствовала удача.

В связи с кризисом на рынке DRAM и заметным подорожанием ряда компьютерных комплектующих, включая оперативную память, накопители и видеокарты, приобрести современный ПК по приемлемой цене является большой удачей, но некоторым пользователям везёт ещё больше. В частности, участник платформы Reddit под ником tdcdude17 обнаружил в местном магазине Costco сборку с ценником, который оказался ниже реального в 2,5 раза, пишет издание Wccftech.

По словам пользователя, игровой ПК iBuyPower, обнаруженный им в Costco, с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой GeForce RTX 5070, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, накопителем объёмом 2 ТБ и системой жидкостного охлаждения обошёлся всего в 1000 долларов США.

Источник фото: tdcdude17/Reddit

Журналист издания подсчитал, что реальная цена такой сборки в настоящее время составляет 2500 долларов США, а связка только из процессора Ryzen 7 9800X3D и видеокарты RTX 5070 полностью окупает данный ПК.

