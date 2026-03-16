Двухрежимный игровой монитор AOC AGON 7 Pro AGP277KX поступил в продажу на китайском рынке, пишет издание Gizmochina. Модель оснащается 27-дюймовой панелью Fast IPS с пиковой яркостью 500 нит в режиме HDR, временем отклика GtG 1 мс и поддержкой двух режимов — в разрешении 5K (5120x2880 точек) частота обновления составляет 180 Гц, а в 2K (2560x1440 точек) достигает 350 Гц.

Источник фото: Gizmochina

Для устранения визуальных артефактов новинка поддерживает Nvidia G-Sync и Adaptive-Sync, а для снижения нагрузки на глаза в процессе длительной игровой или рабочей сессии предусмотрен встроенный фильтр синего цвета. Устройство обладает широкими углами обзора, составляющими 178 градусов, снабжено низкоотражающим слоем для сохранения видимости экрана в условиях яркого освещения и поддерживает технологию, сохраняющую точность цветопередачи даже при просмотре сбоку.

Новинка имеет сертификацию DisplayHDR 400 и заводскую калибровку Delta E<1 для повышения точности цветопередачи, а заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 99 и 100 % соответственно.

Для подключения монитора можно использовать порты DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB Type-C с подачей питания мощностью 65 Вт, что позволяет запитывать внешние устройства. Новинка снабжена эргономичной подставкой с возможностью регулировки положения монитора для лучшего удобства.

Стоимость игрового монитора AOC AGON 7 Pro AGP277KX в китайской рознице составляет 5999 юаней (870 долларов США).