Новинка имеет, можно сказать, минималистичный по нынешним временам дизайн.

Компания Samsung готовится расширить ассортимент своих мобильных устройств двумя новыми доступными моделями, одна из которых, Galaxy A57, появилась на сайте одного из европейских магазинов, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал SammyGuru.

На опубликованных рендерах смартфон Samsung Galaxy A57 предстаёт в минималистичном дизайне с плоским дисплеем, снабжённым круглым вырезом для селфи-камеры, вертикально расположенной тройной задней камерой и корпусом со скруглёнными углами.

Как ожидается, новинка получит 6,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Exynos 1680, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основную камеру, дополненную 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 5-Мп макрокамерой, 12-Мп селфи-камеру и батарею на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт проводной зарядки.

Источник фото: SammyGuru

Смартфон будет поставляться с предустановленной One UI 8.5 на основе Android 16. Запуск Samsung Galaxy A57 ожидается совместно с Galaxy A37 в ближайшие несколько недель.