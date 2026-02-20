От расплавления коннектора страдали и менее мощные модели.

Сообщения о расплавлении 16-контактного разъёма видеокарт серии GeForce RTX 50 продолжают публиковаться в сети Интернет, несмотря на старания производителей и ряда пользователей минимизировать возможность появления проблем, связанных с коннектором. Свежей историей поделился обладатель модели Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Master ICE, которому не помогли даже дополнительные ограничивающие меры, пишет издание Wccftech.

Может быть интересно

Как сообщает участник форума Mobil01, видеокарта работала без нареканий в течение около 7 месяцев, после чего верхний ряд 16-контактного разъёма питания расплавился. Интересно, что пользователь ограничил максимальную мощность видеоадаптера до 500 Вт, что на 100 Вт меньше по сравнению со стандартным показателем, но всё было тщетно. На одной из опубликованных фотографий видно, что использовался переходник с трёх 8-pin на 12V-2x6.

Источник фото: Wccftech/Mobil01

Отмечается, что проблемы с 16-контактным разъёмом возникают не только на GeForce RTX 5090, но и менее мощных моделях, включая GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 Ti, поэтому ограничение мощности вряд ли поможет, что и подтвердил данный случай.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424