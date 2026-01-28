Сотрудники магазинов предпочитают не искушать воришек.

В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке памяти, спровоцировавшей рост стоимости ряда комплектующих, сотрудники некоторых магазинов извлекают из демонстрационных ПК модули ОЗУ и видеокарты, боясь за их сохранность, пишет издание VideoCardz, ссылаясь на сообщения участников платформы Reddit.

В частности, в одном из постов демонстрируются фотографии, на которых видно отсутствие оперативной памяти в ПК, расположенных в свободном доступе. Кроме того, на одном из изображений отсутствует и видеоадаптер. Утверждается, что это сделано с целью противодействия возможным кражам, так как такие случаи уже происходили совсем недавно, включая магазин Costco, сотрудник которого рассказал историю о похищении оперативной памяти, что было запечатлено на камеру.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

Отмечается, что магазины могут указывать полную конфигурацию в описании товара на стенде, тогда как некоторые комплектующие хранятся в безопасном месте, чтобы не искушать потенциальных злоумышленников.