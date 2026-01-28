Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Ryzen 7 9850X3D немного быстрее 9800X3D в GTA V и повышает fps в Cyberpunk 2077
Новинка имеет более высокую тактовую частоту по сравнению со стандартной моделью

Официальные продажи нового игрового процессора AMD Ryzen 7 9850X3D ещё не стартовали, но в сети продолжают появляться результаты тестирования новинки. Ранее, данными иллюстрирующими предварительные достижения CPU поделились первые обладатели новой модели, а сейчас производительность процессора раскрывается на графике, опубликованном информатором chi11eddog, пишет издание Wccftech.

Может быть интересно

Источник фото: AMD

Как видно на графике, Ryzen 7 9850X3D демонстрирует своё превосходство над Ryzen 7 9800X3D в следующих играх:

  • Doom: The Dark Ages — на 1,6%
  • Grand Theft Auto V Enhanced — на 3,5%
  • Cyberpunk 2077 – на 3,9%
  • Final Fantasy XIV: Dawntrail — на 5%
  • Counter-Strike 2 — на 6,4%

В Battlefield 6 процессоры Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 7 9800X3D показали равные результаты, а в Monster Hunter Wilds более новая модель даже незначительно уступила, хотя разница невелика — всего 0,3%. Тестирование проводилось на GeForce RTX 5090 в разрешении 1080p.

Источник фото: Wccftech/chi11eddog

В целом, преимущество Ryzen 7 9850X3D над Ryzen 7 9800X3D не слишком велико, что объясняется практически идентичными характеристиками обеих моделей, за исключением более высокой тактовой частоты в режиме Boost (+400 МГц) у новинки.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#ryzen 7 9850x3d
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Китай заменяет российские системы на отечественные в ходе модернизации эсминцев Type 051C
1
«Ростсельмаш» в начале года нарастил темп производства сельскохозяйственной техники
+
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
+
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
4
В США открывают новый завод по производству двигателей для АПЛ Columbia
+
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
1
Импортозамещённые SJ-100 и Ил-114-300 прибыли в город Хайдарабад для участия в выставке Wings India
+
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
РИА Новости: Минобороны представило гусеничные роботизированные комплексы «Варан» и «Курьер»
+
VIK-on: В России растёт спрос на услугу увеличения памяти на видеокартах GeForce RTX 4090
+
«АвтоВАЗ» показал кадры криоиспытаний Lada Vesta 2026
1
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
4
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
+
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Найден способ восстановить работу перепрошитых смартфонов Xiaomi после неудачного апдейта HyperOS 3
+
Opex360: Франция не сможет обеспечить топливом свои вооружённые силы в случае военного конфликта
+
Учёные обнаружили муравья возрастом около 40 млн лет в куске янтаря из коллекции Гёте
+
MLID: процессоры Intel Panther Lake могут сделать не нужными бюджетные видеокарты NVIDIA
+
В России ведётся разработка локомотива с ядерной силовой установкой
+
Colorful представила компактные видеокарты iGame RTX 5060 Ti и 5070 Mini W OC в белой расцветке
1

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
20
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
30
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
8
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
5
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
2
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
7
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
2
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
+

Сейчас обсуждают

Vasya Zelepopov
11:07
Yep
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
3vova1vova2
10:59
платформа для серьезной работы, хотя конечно интересно было бы пару игровых тестов запустить (а может и не надо)... и сколько ваттные БП сюда нужны, чтобы хотя бы пару 5090 поставить?
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Мутабор
10:32
в заголовке силиконовая долина, в тексте - кремниевая. Всё что нужно знать о качестве содранной статьи
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
Dentarg
10:31
Спасибо! Уже похоже на настоящие оверы) Платформа сомнительная для дома. Небольшой отрыв от 13900K означает, что в синтетическом многопотоке его легко догонит Ultra 9 285K. Интересно было бы посмотрет...
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
si-cat
10:14
Бредня собачья. А вот повышение осевой нагрузки на 10% - тревожный звоночек....
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
si-cat
10:10
"..Среди них возможность стрельбы на дальность до 500 километров.." Это они по Мурманску шмалять надумали ? Ню-ню 🤣🤣🤣
Парламент Норвегии одобрил закупку дальнобойных систем залпового огня на 2 миллиарда долларов
si-cat
10:06
Очередная мрiя убогих гейропейских хомячков 🤣🤣🤣
В Европе формируют коалицию по борьбе с «теневым флотом»
Purga
10:00
Именно эта прога, да. Вообще стандартный интерфейс винды 11, просто отвратительный.
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
Dentarg
09:55
Тогда сразу маглев нужно пилить.
Начало тестовой эксплуатации поезда на водородных топливных элементах в РФ запланировано на этот год
OgoGoLog
09:47
Ну она всё же есть в отличии от Б/У. Да и на серые вещи в РФ работает закон о защите прав потребителей. А продавца Б/У потом ищи-свищи.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter