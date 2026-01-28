Новинка имеет более высокую тактовую частоту по сравнению со стандартной моделью

Официальные продажи нового игрового процессора AMD Ryzen 7 9850X3D ещё не стартовали, но в сети продолжают появляться результаты тестирования новинки. Ранее, данными иллюстрирующими предварительные достижения CPU поделились первые обладатели новой модели, а сейчас производительность процессора раскрывается на графике, опубликованном информатором chi11eddog, пишет издание Wccftech.

Источник фото: AMD

Как видно на графике, Ryzen 7 9850X3D демонстрирует своё превосходство над Ryzen 7 9800X3D в следующих играх:

Doom: The Dark Ages — на 1,6%

Grand Theft Auto V Enhanced — на 3,5%

Cyberpunk 2077 – на 3,9%

Final Fantasy XIV: Dawntrail — на 5%

Counter-Strike 2 — на 6,4%

В Battlefield 6 процессоры Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 7 9800X3D показали равные результаты, а в Monster Hunter Wilds более новая модель даже незначительно уступила, хотя разница невелика — всего 0,3%. Тестирование проводилось на GeForce RTX 5090 в разрешении 1080p.

Источник фото: Wccftech/chi11eddog

В целом, преимущество Ryzen 7 9850X3D над Ryzen 7 9800X3D не слишком велико, что объясняется практически идентичными характеристиками обеих моделей, за исключением более высокой тактовой частоты в режиме Boost (+400 МГц) у новинки.

