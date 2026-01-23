Видеокарты могут подорожать ещё на 30%.

Кризис на рынке памяти продолжает негативно влиять на доступность и стоимость ряда компьютерных комплектующих, в частности видеокарт, и в ближайшем будущем ситуация может ещё больше ухудшиться, что следует из свежего видео, опубликованного на YouTube-канале Moore's Law Is Dead. Согласно данным, полученным из ряда источников Moore's Law Is Dead, в ближайшее время Nvidia и её партнёры заметно сократят или даже приостановят выпуск ряда моделей своих видеокарт серии RTX 50 как минимум до третьего-четвёртого квартала текущего года.

Источник фото: Nvidia

Под удар попадут GeForce RTX 5090, RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti 16 ГБ и RTX 5060, тогда как поставки RTX 5080, RTX 5070, RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5050 сохранятся, хотя с некоторыми из этих моделей также могут быть перебои. Собеседники YouTube-канала отмечают, что на фоне роста стоимости памяти производителям выгоднее выпускать более дорогие модели видеокарт, в частности RTX 5060 Ti с аналогичным RTX 5060 объёмом видеопамяти.

Также один из источников сообщил, что стоимость видеокарт в ближайшее время может увеличиться в среднем на 30%. Впрочем, уже сейчас наблюдается заметный рост стоимости ряда моделей.