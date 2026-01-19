Модули DDR5 прибавили в цене в среднем 340 %.

Кризис на рынке DRAM в связи с ростом спроса на чипы памяти со стороны ИИ-сектора и недостаточными производственными возможностями ряда компаний, занимающихся выпуском DRAM, стал причиной заметного увеличения цен на некоторые комплектующие, в том числе модули оперативной памяти, о чём свидетельствует новый отчёт 3DCenter, основанный на данных Geizhals, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: G.Skill

Сообщается, что в Европе, в частности в Германии, среднее увеличение стоимости модулей оперативной памяти DDR5 с июля прошлого года по январь текущего составило 340 %, то есть в 4.4 раза. С декабря 2025 по январь 2026 года рост цен замедлился до 27.6 %, тогда как в период с ноября по декабрь наблюдалось повышение на 93 %. Больше всего пострадали бюджетные модули ОЗУ — в частности, планка 8 ГБ DDR5 с июля подорожала на 400 %, а 16 ГБ DDR5-5600 прибавила в цене 390 %.

Модели предыдущих поколений дорожают не так быстро, но рост стоимости заметен — ценник категории DDR3/DDR4 с июля по январь в среднем увеличился на 219 %, то есть в 3.2 раза, а за период с декабря по январь рост составил 46.3 %. Модули DDR3-1600 объёмом 8 ГБ с июля по январь стали дороже на 75 %, тогда как наборы 2x8 ГБ DDR3-1600 — на 104 %. Среди модулей DDR4 больше всего повышение ценников коснулось бюджетных моделей DDR4-2133-2400 на 8 ГБ — их цена за полгода увеличилась на 300 %.

Источник фото: VideoCardz/3DCenter

Ранее ряд экспертов отмечал, что неблагоприятная ситуация на рынке памяти сохранится как минимум до 2027 года, хотя в некоторых прогнозах фигурирует 2028 год.