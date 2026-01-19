Сайт Конференция
breaking-news
Цены DDR3 в Европе увеличились в два раза за полгода на фоне более заметного подорожания DDR4 и DDR5
Модули DDR5 прибавили в цене в среднем 340 %.

Кризис на рынке DRAM в связи с ростом спроса на чипы памяти со стороны ИИ-сектора и недостаточными производственными возможностями ряда компаний, занимающихся выпуском DRAM, стал причиной заметного увеличения цен на некоторые комплектующие, в том числе модули оперативной памяти, о чём свидетельствует новый отчёт 3DCenter, основанный на данных Geizhals, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: G.Skill

Сообщается, что в Европе, в частности в Германии, среднее увеличение стоимости модулей оперативной памяти DDR5 с июля прошлого года по январь текущего составило 340 %, то есть в 4.4 раза. С декабря 2025 по январь 2026 года рост цен замедлился до 27.6 %, тогда как в период с ноября по декабрь наблюдалось повышение на 93 %. Больше всего пострадали бюджетные модули ОЗУ — в частности, планка 8 ГБ DDR5 с июля подорожала на 400 %, а 16 ГБ DDR5-5600 прибавила в цене 390 %.

Модели предыдущих поколений дорожают не так быстро, но рост стоимости заметен — ценник категории DDR3/DDR4 с июля по январь в среднем увеличился на 219 %, то есть в 3.2 раза, а за период с декабря по январь рост составил 46.3 %. Модули DDR3-1600 объёмом 8 ГБ с июля по январь стали дороже на 75 %, тогда как наборы 2x8 ГБ DDR3-1600 — на 104 %. Среди модулей DDR4 больше всего повышение ценников коснулось бюджетных моделей DDR4-2133-2400 на 8 ГБ — их цена за полгода увеличилась на 300 %.

Источник фото: VideoCardz/3DCenter

Ранее ряд экспертов отмечал, что неблагоприятная ситуация на рынке памяти сохранится как минимум до 2027 года, хотя в некоторых прогнозах фигурирует 2028 год.

#ddr5 #ddr4 #ddr3
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Purga
10:09
Дома есть комплекты: 1 - DDR3 8192MBx2 2400MHz Kingston HyperX Beast [KHX24C11T3K2/16X/HX324C11T3K2/16] 2 - DDR3 4096MBx2 2133MHz Kingston HyperX Beast [KHX21C11T3K2/8X/KHX321C11T3K2/8] Надо кому...
Цены DDR3 в Европе увеличились в два раза за полгода на фоне более заметного подорожания DDR4 и DDR5
Djames Kuk
09:44
Наглядный пример насколько винда 11 неоптимизированное нечто. Хотел написать раскрытый по смыслу коммент , но убогая реклама на этом сайте, которая вылезает каждые 2 секунды и мешает писать с телефон...
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
swr5
09:40
Можно по разному относиться к Asus, но биос их материнок - это пример для всех остальных.
ASUS представила новый UEFI BIOS для материнских плат AMD 800 серии Neo
..[StyX]...
09:36
Можно, а зачем?
«АвтоВАЗ» не намерен производить Lada Granta с автоматической трансмиссией
Сергей Анатолич
09:32
Ну они, в их фантазиях, уже победили в двух мировых войнах и первые вышли в космос. Врут как дышат!
Армия США выбирает барражирующие боеприпасы Hero-90 для проведения ускоренных испытаний
Тигровая Пчела
09:24
На мой взгляд ничего тяжелее симфоний Малера быть не может в природе.
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
UzBas
08:59
Это когда и кто прекратил выпуск DDR4? Можно поподробнее с этого момента?
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
Искренне Ваш
08:55
И где посмотреть?
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
Entity
08:45
Войска? )))
Германия выводит войска из Гренландии на фоне анонсированных США пошлин
RandomXP
08:43
Обязательно прогорят. Столько электричества нет, сколько они чтпов понаделать запланировали и уже денег ввалили.
ASUS объявляет о стратегии «Всё в ИИ» на фоне роста доходов от серверного бизнеса
