breaking-news
RTX 5090 обеспечила всего 3 fps при 1080p в бенчмарке Radiance с пошаговой трассировкой лучей
Автор теста отмечает,что бенчмарк раскроет себя в будущем.

Бенчмарк Radiance, разработанный Аланом Донгом, бывшим автором Tom's Hardware, предъявляет высокие требования к видеокартам — в частности, даже флагманская Nvidia GeForce RTX 5090 в тестах при разрешении 1080p не способна обеспечить высокие показатели fps, пишет издание Wccftech.

В тесте Radiance используется API DirectX 12 и пошаговая трассировка лучей, которая отличается от стандартной трассировки лучей тем, что в данном методе применяются «чистые» математические вычисления без представления геометрии в виде полигонов, текстур и упрощений. В связи с итеративным принципом своей работы пошаговая трассировка лучей требует высоких вычислительных способностей от видеоадаптеров.

Это наглядно показало тестирование журналистов издания Wccftech — в разрешении 1080p с ограничением количества частиц до 640 и шага лучей до 72 видеокарта GeForce RTX 5090 смогла достичь показателя всего 2-3 fps при среднем размере частиц 123.1, хотя до появления частиц результат составлял 41.8 fps.

Источник фото: Wccftech

При стандартных настройках в разрешении 720p удалось добиться показателя 76.2 fps при среднем количестве частиц 58.3.

Как отмечает сам автор Radiance, полноценная поддержка бенчмарка с полной визуальной детализацией возможна лишь на видеокартах следующих поколений, так как в настоящее время возможности теста превосходят вычислительные способности видеоадаптеров.

#geforce rtx 5090 #radiance
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Nobody
21:14
Вполне норм. Или предложи свой.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Никита Абсалямов
20:48
Если б Ельцин нами правил Если б Путин нас не спас Мы бы просто нажирались И смывались в унитаз...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
ark-bak
20:44
Ничего из этого не видел.
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
okrug
20:41
OPb7WQ я блочу но он вылазит опять.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
Дима
20:34
Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира завидовали и стремились к нам или просто дружить.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Дима
20:33
Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира завидовали и стремились к нам или просто дружить. Так кор...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
slikts
20:24
Вот это я понимаю!
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
fynjy_2005
20:22
Фильм по сути фиговый. Одно то, что в лесах прячутся 5000 немцев...уже полная дичь
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
Дима
20:21
Тема неисчерпаемая. Если сократить ответ до маразма, " Если бы Сталин был бессмертным правителем СССР, то СССР уже жил при коммунизме, ни одна "тётя" Запада не смела бы тявкнуть, жители всего мира з...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Данил Васин
20:18
кому как, но сервер делать, уж лучше мобильный комп чтоб пасьянс, сапер и запас музыки был, ибо когда будут проблемы с интернетом не исключены проблемы со светом, а ноутбук можно заряжать от аккумов и...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
