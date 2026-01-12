Автор теста отмечает,что бенчмарк раскроет себя в будущем.

Бенчмарк Radiance, разработанный Аланом Донгом, бывшим автором Tom's Hardware, предъявляет высокие требования к видеокартам — в частности, даже флагманская Nvidia GeForce RTX 5090 в тестах при разрешении 1080p не способна обеспечить высокие показатели fps, пишет издание Wccftech.

В тесте Radiance используется API DirectX 12 и пошаговая трассировка лучей, которая отличается от стандартной трассировки лучей тем, что в данном методе применяются «чистые» математические вычисления без представления геометрии в виде полигонов, текстур и упрощений. В связи с итеративным принципом своей работы пошаговая трассировка лучей требует высоких вычислительных способностей от видеоадаптеров.

Это наглядно показало тестирование журналистов издания Wccftech — в разрешении 1080p с ограничением количества частиц до 640 и шага лучей до 72 видеокарта GeForce RTX 5090 смогла достичь показателя всего 2-3 fps при среднем размере частиц 123.1, хотя до появления частиц результат составлял 41.8 fps.

Источник фото: Wccftech

При стандартных настройках в разрешении 720p удалось добиться показателя 76.2 fps при среднем количестве частиц 58.3.

Как отмечает сам автор Radiance, полноценная поддержка бенчмарка с полной визуальной детализацией возможна лишь на видеокартах следующих поколений, так как в настоящее время возможности теста превосходят вычислительные способности видеоадаптеров.