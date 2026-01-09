Это позволит удовлетворить растущий спрос.

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся на рынке DRAM, застала целый ряд производителей и покупателей врасплох, требуя решительных действий — в частности, крупный японский магазин, специализирующийся на продаже ПК и комплектующих, просит своих клиентов приносить свою старую технику, пишет издание Tom's Hardware.

Сообщается, что магазин в Японии обратился к покупателям, приобретающим новые ПК, продавать бывшие в употреблении устройства, чтобы справиться с дефицитом. В подтверждение своих слов продавец делится фотографией пустующих полок, отмечая, что старые ПК магазин приобретает по достаточно высоким ценам.

Источник фото: Tom's Hardware/Sofmap Gaming

Кризис на рынке DRAM привёл к тому, что некоторые производители ограничивают поставки памяти для потребительского сектора краткосрочными контрактами, что дополнительно повышает стоимость ряда комплектующих, негативно сказываясь на их доступности. В связи с этим покупатели всё чаще обращают внимание на более старые платформы, которые предлагаются по более низким ценам, что и повышает спрос.

Ожидается, что неблагоприятная ситуация продлится как минимум до 2028 года, так как ИИ-сектор требует значительных запасов памяти, тогда как производители DRAM имеют ограниченные возможности по её выпуску.