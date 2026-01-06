Кризис на рынке памяти продолжает усиливаться.

Чуть ранее в сети Интернет появились первые жалобы от пользователей, которые сообщили о том, что компания Corsair отменила заказы на комплекты оперативной памяти, сделанные несколько дней назад по заманчивым ценам, а сейчас эта история находит своё продолжение — как выяснили журналисты издания NotebookCheck, за последние дни производитель без уведомления повысил цены наборов ОЗУ.

Источник фото: Amazon

Сообщается, что комплект оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5 на 64 ГБ, несколько дней назад стоивший 842 доллара США, в настоящее время предлагается за 1072 доллара, тогда как набор Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 на 48 ГБ, который стоил 648 долларов, теперь оценён в 820 долларов. Это означает, что цены на данные комплекты ОЗУ выросли на 27 % всего за несколько дней.

Цена до и после. Источник фото: NotebookCheck/web.archive/Corsair

Интересно, что после отмены заказов Corsair решила сгладить ситуацию, предложив пострадавшим покупателям скидку, составляющую 40 % на будущие покупки, но дальнейшее повышение стоимости ОЗУ заметно снижает ценность этого предложения.